Un nou scandal. Statul a tăiat indemnizațiile mamelor care își luau salariile pe drepturi de autor

Statul a tăiat indemnizațiile mamelor care îşi luau salariile pe drepturi de autor.

Cauza este o eroare produsă în urma celebrei „revoluţii fiscale”. Guvernul a dat o ordonanţă de urgenţă prin care a vrut să îi scutească pe contribuabilii de plata dublă a contribuţiei la pensii pentru cei care au şi salariu şi activităţi independente, scrie Antena 3.

Printr-o ordonanţă de urgenţă au scos drepturile de autor din categoria activităţilor independente.

Deputatul USR Iulian Bulai a transmis, joi, ca femeile care au avut venituri din drepturi de autor risca sa nu primeasca indemnizatia de crestere a copilului, dupa ce o modificare din martie 2018 a Codului Fiscal a schimbat definitia veniturilor din activitati independente din articolul 67, stipulat in OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia de crestere a copilului.



Potrivit unui comunicat de presa, Iulian Bulai spune ca Ministerul Muncii nu s-a grabit deloc, in cele cinci luni care au trecut, sa modifice corespunzator ordonanta in cauza.



Deputatul semnaleaza ca in cazul mamelor care vor naste in martie 2019, niciun leu din drepturi de proprietate intelectuala nu va fi luat in calcul la stabilirea indemnizatiei de crestere a copilului. Pentru actrite, muzicieni, artisti vizuali, jurnalistele, scriitoarele si traducatoarele sau IT-istele pentru care drepturile de autor sunt principalul sau singurul tip de venit, asta inseamna ca vor primi o indemnizatie mult diminuata sau nu o vor primi deloc. El noteaza ca este vorba, anual, despre sute sau mii de mame cu venituri din drepturi de autor.



"E o forma de discriminare si o condamn cu fermitate. Acest act de rea-vointa sau ignoranta la adresa celor care muncesc in cultura si in industriile creative va avea un impact major asupra vietii unor parinti si, in definitiv, a copiilor lor.



PSD a hotarat ca aceasta categorie sociala sa nu beneficieze de un tratament egal, iar copiii nascuti in familii creative sa petreaca mai putin timp, in primii ani, cei mai importanti, cu mamele lor, fortate de PSD sa se intoarca la munca mult mai devreme. USR va amenda corespunzator OUG 111/2010", a declarat Iulian Bulai.