Un sat alergic de la viceprimarul Piteștiului

Legile sunt făcute pentru a fi încălcate chiar de către cei care ar trebui să se ocupe de aplicarea lor. Viceprimarul Piteștiului, Laurențiu Zidaru, este acuzat de mai mulți cetățeni din Geamăna, Argeș, că nu îi pasă de lege pentru că își lasă necurățat un teren pe care crește ambrozie, o plantă periculoasă și în cazul căreia ar trebui să fie date amenzi mari, de la 750 de lei până la 5000 de lei. Oamenii susțin că au dezvoltat alergii și că se simt rău, iar vicele piteștean nici măcar nu le răspunde la telefon.

Conform declarației de avere pământul de care se plâng vecinii lui Laurențiu Zidaru este împărțit pe jumătate cu soția așa că dacă legea va fi aplicată precum e la carte, atunci vor fi amendați ambii proprietari. “Terenul este plin de buruieni și ambrozie după cum se vede și în poze. Soția mea a făcut alergie și se simte rău, iar singura modalitate de a lua legătura cu domnul viceprimar a fost să sunăm la Primăria Pitești. Ne-a răspuns secretara, i-am spus despre ce e vorba, dar nu ni l-a dat la telefon, așa că nu știm dacă a avut sau nu vreo reacție”, ne-a spus unul dintre vecinii edilului.

Pericol din iunie până în septembrie

Specialiștii spun că ambrozia este planta cu cel mai mare potențial alergenic dintre cele care se găsesc vara. Până în septembrie poate provoca rino-conjunctivite, dar și astm bronșic, de aceea a fost dată și legea care presupunea distrugerea culturilor. „O să facem o interpelare scrisă și o să o depunem chiar la biroului viceprimarului. Nu aparținem de Primăria Pitești. Nu avem nicio legătură cu instituția, dar este singura modalitate pe care o aveam de a lua legătura cu dânsul”, ne-a spus un alt vecin.

Legea privind combaterea ambroziei a fost publicată în Monitorul Oficial al României pe 17 martie, anul acesta, dar normele de aplicare nu au ieșit în același timp, ci abia în septembrie. Așa se face că, teoretic, proprietarii pe ale căror terenuri crește planta respectivă riscă amenzi abia de la 1 ianuarie 2019. În țară, reprezentanții Prefcturilor au trimis solicitări primăriilor pentru a desemna o persoană care să se ocupe de controalele pe legea ambroziei începând din primăvară.

“Și ce? S-au îmbolnăvit toți acum?”

Citatul este reacția pe care a avut-o purtătorul de cuvânt al Primăriei Pitești, Anca Stancu, atunci când au rugat-o să ia legătura cu viceprimarul Laurențiu Zidaru pentru că nouă, ziariștilor Jurnalul Național, nu ne-a răspuns la telefon timp de trei zile. Și nici la mesajele scrise. Așa că dacă presa nu a avut nicio șansă să ia legătura cu edilul, vecinii nici atât. După insistențele noastre, viceprimarul Piteștiului a răspuns prin reprezentanta biroului de presă că va curăța terenul pe care nu știe să aibă ambrozie și că atât are să ne spună. Un ales local a folosit instituția purtătorului de cuvânt să răspundă la o întrebare despre o chestiune personală și despre un teren care nici măcar nu are vreo legătură cu Primăria Pitești.