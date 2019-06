Una din două mame are depresie post-partum

„Aduceți mamele la medic”, este apelul făcut de un medic psihiatru care spune că soarta unei femei cu depresie post-partum depinde de cei de lângă ea. Netratată, o astfel de problemă poate duce la psihoza post-partum, acea boală gravă care le determină pe proaspetele mame să își facă rău lor, pruncilor sau celor din jur. Iar o femeie care a ajuns în această situație nu are cum să își dea seama singură. În ciuda credințelor populare, psihiatrul spune clar și răspicat că un om nu își poate da seama de momentul în care i s-au îmbolnăvit creierul și sufletul.

Numărul mamelor internate în secția de specialitate cu depresie și chiar psihoză după naștere a crescut în ultimii ani, potrivit psihiatrului Gabriel Marinescu. Asta nu înseamnă că până acum nu existau aceste probleme, ci că oamenii și-au dat seama că nu trebuie să mai evite psihiatrii. În toate cazurile diagnosticate de psihiatrul din Pitești, femeile au fost aduse de către aparținători. Partenerul este primul care observă schimbarea, iar atunci când nu a făcut-o el, proaspetele mame au fost aduse de proprii părinți.

„Tristețea instalată după naștere este normală, apare la toată lumea. Depresia, la 50% dintre mame. Iar cazurile foarte grave sunt cele în care se ajunge la psihoză. Atunci este vorba despre persoane care au nevoie de internare, de tratamente medicamentoase pe 6 luni sau chiar un an, de discuții cu psihologi. Un prim semn ar fi, de exemplu, că o mamă merge prea des cu bebelușul la doctor. I se pare că este bolnav, că nu mănâncă bine, că are mereu nevoie de îngrijiri medicale. Apoi, sunt mamele care, tot timpul, spun că nu se vor descurca, faptul că nu pot avea grijă de copil, că nu sunt ele suficient de bune pentru a-i oferi bebelușului ceea ce are nevoie și de aici până la suicid este linia foarte subțire. La psihozele grave, mamele ajung să vadă răul, să creadă că bebelușii nu sunt ai lor sau că sunt posedați. Pentru noi, este un mare pas înainte faptul că femeile ajung la noi. Merg la congrese în străinătate și am văzut că diferă două lucruri între noi, românii, și colegii din țările foarte dezvoltate. Primul îl reprezintă condițiile din spitale, iar al doilea este numărul mai mic de pacienți dați unui doctor. Adică, un coleg din afară are 5 bolnavi, în timp ce noi avem 55 de paturi pentru doi psihiatri. Dar, pacienții vin. Și nu mai văd psihologul așa cum îl vedeau odată”, spune Gabriel Marinescu.

Psihologi pentru femeile însărcinate

Despresia post-partum este imposibil de prevenit, dar ar putea să nu ajungă la situații grave dacă mamele ar fi consiliate de un psiholog pe perioada sarcinii. Psihiatrul consideră că în România, pe lângă analizele medicale gratuite la care au dreptul gravidele, el ar trebui să beneficieze și de consiliera unui psiholog, un om care să le ajute să se pregătească pentru schimbarea din viața lor și atunci impactul nu ar mai fi atât de puternic.

CITAT

„Nu doar mamele pot suferi depresia, ci și tații, chiar dacă nu nasc. Schimbarea, teama, pe fondul unei vulnerabilități, pot duce la această problemă. Nu am avut tați internați, dar sunt persoane care apelează în ambulatoriu”, mai spune Gabriel Marinescu, psihiatru

Maternitățile nu au „doctori pentru suflet”

Mamele cu probleme primesc tratament medicamentos, dar fac şi consiliere psihologică. Zilnic, stau de vorbă cu specialiști care să le învețe cum să își depășească situația. „Față de comportamentul anterior nașterii, apar modificări în comportamentul mamei. De exemplu: nu mai iese din casă sau chiar din cameră, nu dorește să primească vizite, chiar și ale persoanelor apropiate (soț, părinți, familie, prieteni), refuză să se spele, să se îngrijească, nu-și schimbă ținuta, nu-și îngrijește copilul (se teme că i-ar putea face rău ), devine mai irascibilă, reacționând exagerat la situații obișnuite de viață sau la care, în antecedente, nu avea tipul de comportament actual. Consider că punctul de plecare este important, așadar este absolut necesară prezența psihologului în secțiile de maternitate, fiind persoana specializată în depistarea precoce, evaluarea și intervenția de specialitate, pentru a preveni urmările grave ale acestei condiții”, ne-a explicat psihiatrul Carmen Ogrean.