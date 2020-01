UNICEF: Drepturile copiilor români nu sunt respectate

Victor Stroe

Deşi au trecut trei decenii de la Revoluţia din ’89, statul român nu reuşeşte să le ofere copiilor protecţie, ba, de multe ori, drepturile celor mici sunt încălcate chiar de instituţiile statului, avertizează reprezentanţii UNICEF. Pentru a preîntâmpina încălcarea drepturilor copiilor, ieri, la Bucureşti, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere pentru perioada 2020-2022, prin care reprezentanța UNICEF în România va oferi asistenţă Avocatului Poporului (AP).

„Cu toate că s-au făcut progrese semnificative în ultimii 30 de ani, drepturile copiilor din România sunt încă departe de a fi în totalitate respectate. Instituțiile statului nu reușesc întotdeauna să le ofere protecția de care au nevoie. În multe cazuri, încălcările drepturilor copiilor vin chiar din partea instituțiilor statului. În acest sens, UNICEF își dorește să furnizeze suport Avocatului Copilului ca structură a instituției Avocatului Poporului”, a afirmat Gabriel Vockel, reprezentantul UNICEF în România, cu ocazia semnării Memorandumului. Acesta a precizat că documentul este un pas important în direcția respectării drepturilor tuturor copiilor în România, „indiferent de etnie, vulnerabilitate sau de mediul în care trăiesc”.

Memorandumul are ca obiectiv sprijinirea Avocatului Copilului (ca structură a instituției Avocatului Poporului) de a lucra ca un mecanism independent de monitorizare.

„Memorandumul e unul de cooperare cu UNICEF, care ne oferă asistenţa sa în următorii ani. Avocatul Copilului (...) are un an jumătate (...), însă este la început de drum şi atunci putem să profităm de experienţa pe care UNICEF o are nu doar în România, ci mai ales la nivel mondial. Să ştiţi că de multe ori avem nevoie să vedem cum lucrurile au fost abordate, soluţionate prin alte ţări şi UNICEF, inclusiv din perspectiva asta ne va ajuta, plus în ceea ce înseamnă pregătirea, instruirea personalului care lucrează”, a declarat Avocatul Poporului, Renate Weber, după semnarea documentului.

„Dacă tinerilor și copiilor din toată lumea li s-ar permite să participe la deciziile care îi afectează, să-și facă vocile auzite, cred cu tărie că multe dintre problemele cu care se confruntă lumea în prezent și-ar găsi rezolvarea”, a subliniat Gabriel Vockel, UNICEF

870 de petiţii, la Avocatul Copilului

Deşi a fost înfiinţată doar de un an şi jumătate, instituţia Avocatul Copilului a înregistrat, până acum, 970 de petiţii (612 anul trecut şi 258 în 2018). Totodată, conform datelor furnizate de Avocatul Copilului, în 2018 au fost 163 de sesizări din oficiu şi 523 în 2019. Tot în 2018 au fost efectuate 38 de anchete, iar anul trecut - 155. Cele mai multe anchete au avut în vedere: integritatea fizică, sănătatea, dreptul la vizite în cazul copiilor cu părinţi despărţiţi, plângeri privind modul de comportament al celor care au în grijă copii instituţionalizaţi, dreptul la învăţământ, la transport.