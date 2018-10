Puii de gardian, îmbrăcați „de bogdaproste”

270 de elevi ai Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna au început cursurile cu uniforme la mâna a doua. Pentru că nu li s-a dat echipament nou, 30 de fete și 240 de băieți poartă ce a rămas de la colegii care au termint deja școala, haine chiar și cu patru numere mai mari, iar unele chiar scoase din uz. La ceremonia de deschidere a anului școlar, fiecare a purtat ce a putut. Sindicatele au sărit în aer și spun că viitorii subofițeri sunt umiliți și îmbrăcați mai rău decât deținuții pe care urmează să îi păzească.

O uniformă completă costă 2000 de lei

Sindicaliștii care îi reprezintă pe angajații penitenciarelor au trimis o petiție scrisă Administrației Naționale a Penitenciarelor prin care cer uniforme noi. Elevii au început cursurile de aproape două luni și merg la instrucție și la ore cu ce a rămas de la colegii lor mai mari. Chiar dacă unora cămășile sau sacourile le sunt mari, le iau așa pentru că încă nu a fost făcută o cerere să le modifice. “Sunt și copii care au primit uniforme scoase din uz. Unele sunt din 2006. Vă dați seama că sunt de acum 12 ani? S-a schimbat aspectul uniformei care acum are altă croială.Acești copii,pe lângă cursuri, fac multă practică, iar aici este și penitenciar și ei arată mai rău ca deținuții. Parcă ar fi, cum se spune în popor, „de bogaproste”. Cum să te duci și să te impui așa în fața unei persoane privată de libertate. Așteptăm răspunul ANP-ului și, din păcate, probabil că își vor cumpăra ei. Costurile sunt mari pentru că sunt doar câteva firme care le fac. O geacă are un preț de 700 de lei. La noi un tricou e 100 de lei. Chiar și o pereche de papuci e 300 de lei. Bărbații trebuie să poarte pantof, pantalon, cămașă cu cravată și sacou, iar fetele au fustă în locul pantalonilor, în total 2000 de lei.”, ne-a spus Adrian Abalașei, vicepreședintele Sindicatului Novolegis Botoșani. Reprezentanții Școlii de la Târgu Ocna spun că uniformele au fost repartizate conform regulamentelor în anii anteriori și că ele au o durată de viață de la 2 la 6 ani. Practic, un ordin al Ministerului Justiției permite ca elevii să se îmbrace unii de la alții. “Articolele de echipament au fost distribuite cǎtre SNPAP în anii anteriori, din stocurile existente în unitǎţile penitenciare din ţarǎ, cu mǎsuri orientative/ aleatorii/ universale; echipamentul distribuit in anii anteriori seriilor de elevi au fost modificate pe mǎsurile necesare, urmând ca pânǎ la îndeplinirea duratei normale de folosințǎ și a condițiilor de casare sǎ se afle în folosința elevilor, respectiv sǎ facă parte din uniforma de clasǎ a acestora. Echipamentul pentru dotarea cursanţilor din unităţile de formare şi perfecţionare a personalului din sistemul administraţie penitenciare se distribuie la începutul anului şcolar şi se retrage la sfârşitul acestuia, având o duratǎ de folosințǎ între 2-6 ani.”, spune SNPAP în reacția transmisă către redactia noastră. Așadar, elevii trebuie să poarte uniformele vechi de la o generație la alta până când vor fi rupte.