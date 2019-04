Unul din 10 români, bolnav de diabet

Aproximativ unul din zece adulţi din România (11%) are diabet zaharat, o boală care creşte alarmant şi riscul de boli cardiovasculare şi reprezintă principala cauză de amputaţie a picioarelor, atrage atenţia preşedintele Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, Romulus Timar. Foarte mulţi oameni nu ştiu că au această boală şi sunt diagnosticaţi abia după ce apar complicaţiile.

La nivel mondial există peste 400 de milioane de pacienţi cu diabet zaharat, iar mai mult de 90% dintre aceştia au diabet zaharat tip II, spun specialiştii, precizând că previziunile de viitor sunt sumbre: în următorii 20 - 25 de ani, se aşteaptă o creştere a prevalenţei cu 50%.

„90% dintre persoanele cu diabet zaharat de tip II sunt supraponderale sau obeze. Dacă ne referim la România, datele făcute (...) prin studiul Predatorr arată o prevalenţă a diabetului de 11%, ceea ce înseamnă că la aproximativ zece persoane adulte una are diabet zaharat. Foarte important este faptul că la fiecare pacient cunoscut cu diabet zaharat mai există o persoană care are diabet zaharat, dar nu ştie că îl are sau nu îl tratează în mod corect”, a arătat Romulus Timar, ieri, în cadrul Forumului Român de Diabet, care a avut loc la Palatul Parlamentului. Prezenţa diabetului creşte de 26 de ori riscul de boli cardiovasculare, riscul de insuficienţă cardiacă şi este principala cauză de amputaţie la nivelul membrelor inferioare, a mai menţionat medicul.

În cazul acestei boli, principala direcţie de acţiune este prevenţia „nu numai a diabetului zaharat, ci şi a obezităţii, a dislipidemiilor, a bolilor cardiovasculare”, printr-un stil de viaţă sănătos, prevenţie care poate fi aplicată persoanelor cu risc crescut de diabet zaharat.

Cu toate că depistarea diabetului se poate face relativ simplu, prin determinarea glicemiei, „mulţi pacienţi care au această afecţiune nu ştiu că o au”, a mai precizat medicul.

Pintea promite medicamente noi

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, afirmă că, în acest an, ar putea fi introduse noi molecule în tratarea pacienţilor cu diabet. „Pentru toate patologiile, anul trecut, au fost introduse 37 de molecule noi. Anul acesta, deja avem pregătită o Hotărâre de Guvern de modificare a 720 (n.r. - HG) prin care vom introduce alte molecule, astfel încât să contribuim la ceea ce înseamnă tratamentul pacienţilor”, a spus ministrul Sănătăţii, la acelaşi eveniment.

Persoanele care suferă de diabet zaharat trăiesc, în medie, cu şase ani mai puțin decât cei care nu au această afecţiune.