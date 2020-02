Vedetele și-au dat mâna într-o campanie pentru depistarea și tratarea Hepatitei C, în județe ale Moldovei

"Hepatita C. Testează! Tratează! Învinge!" este denumirea unei campanii în care vedete precum Doinița Oancea, Maria Cârneci sau Cătălin Scărlătescu, dar și alte persoane publice, au decis să se implice. Campania se desfășoară chiar în aceste zile în județe ale Moldovei și are ca scop informarea populației asupra modului în care are loc testarea pentru virusul hepatitic de tip C, dar și a celui în care pacienții diagnosticați sunt tratați, iar boala este învinsă într-un procent de aproape 100%. "Ambasadorii" campaniei împotriva Hepatitei C vor participa la emisiuni televizate, la dezbateri și la discuții cu cetățenii în orașe din județele Iași, Bacău, Galați, Neamț, Suceava, dar și Brăila. Li se vor alătura reputați medici din regiune, specialiști în gastroenterologie și boli infecțioase, precum și medici de familie, pentru ca informația care ajunge la populație să fie completă și eficientă.

Cătălin Scărlătescu și Maria Cârneci nu se află la prima acțiune publică împotriva Hepatitei C. În 2018, cei doi și designerul Cătălin Botezatu au realizat și difuzat un clip pentru campania națională "Știi de C", cu același scop, de a informa populația asupra cauzelor și efectelor infectării cu virusul hepatitic de tip C. "Hepatita C se transmite doar prin sânge, iar eu probabil că fac parte din una dintre breslele cele mai expuse riscurilor, pentru că folosesc tot timpul obiecte tăietor-înțepătoare. Din acest motiv, mă testez periodic și îi sfătuiesc pe toți care știu că au fost expuși unor astfel de riscuri să procedeze ca mine, sa facă testul", a declarat Cătălin Scărlătescu. Pe de altă parte, un mod de viață corect înseamnă mai puține posibilități de îmbolnăvire. Actrița Doinița Oancea spune că în primul rând tinerii trebuie să fie atenți la propriile obiceiuri: "Știm că tatuajele făcute de neprofesioniști, dar și piercing-urile în condiții nesterile pot conduce la infectarea cu acest virus. Tinerii trebuie să aibă o viață echilibrată, să se gândească la ceea ce fac". Folclorul românesc este și el marcat de câteva cazuri grave de infectare cu virus hepatitic de tip C. Maria Cârneci a fost o apropiată a Ilenei Ciuculete și a Denisei Răducu, ambele decedate din cauza Hepatitei C. "Pentru mine, au fost adevărate tragedii. Le-am cunoscut personal, au fost prietenele mele. Probabil că o testare la timp le-ar fi salvat. Și ar fi acum în viață, mai ales că există tratament împotriva Hepatitei C", a precizat cântăreața Maria Cârneci.

Conform statisticilor oficiale, România deține primul loc în Europa în privința infectării cu virusul hepatitic de tip C, cu un procent de 3,3 %, iar la nivel național, regiunea Moldovei are cea mai însemnată rată a prevalenței, 4,3 %. Județul Iași deține un nedorit procent de 3,79 la sută, situat peste media națională.