(P) Vinuri potrivite pe masa de Paște

Pentru a avea un festin adevărat, chiar și în această perioadă, trebuie să cunoaștem câteva dintre secretele celor mai bune combinații între mâncare și vinurile bune, recomandate de specialiști. Vinul ne însoțește toate sărbătorile și unește ca un fir magic cele mai imporante momente din viața noastră. De 20 de ani, cu respect pentru arta vinului, oameni și comunitate, Jidvei aduce românilor vinuri în care se oglindește vechea tradiție vitivinicolă a podgoriei Târnave. Pentru că ne mai despart doar câteva zile de Sfânta Sărbătoare a Paștelui, credem că e imporatant să știm cum asociem corect vinurile cu preparatele culinare specifice acestei perioade. Am rugat un somelier cu experiență al cramei Jidvei să ne recomande vinurile potrivite felurilor de mâncare pe care le vom avea pe masa de Paște.



Vin alb, roșu sau roze? Sec, demisec, demidulce sau dulce? Să fie de colecție sau poate fi din orice producție? Mai vechi sau proaspăt? Iată care sunt principalele întrebări pe care mulți dintre noi ni le punem, atunci când vrem să aranjăm cât mai bine masa de Paște. „Ca somelier, asociez vinul bun cu bucuria timpului petrecut împreună cu familia, cu cei dragi. Pentru masa tradițională de Paște, aș opta pentru vinuri tinere, proaspete, cu o bună aciditate și acea vioiciune care ne face să apreciem mai mult viața și frumusețea ei. La gustarea de Paște, formată de regulă din ouă roșii, drob, răcituri, brânzeturi sau mezeluri uscate, aleg un vin alb sec, precum cupajul de Sauvignon Blanc și Fetească Regală din gama Tezaur. Vinul se prezintă cu o bogată aciditate transpusă într-o plăcută prospețime, venind cumva să echilibreze bogăția de proteine și să ofere un tonus excelent”, explică somelierul Constantin Drăgan, reprezentant HoReCa – Jidvei. În aceste zile, vinurile se pot comanda direct din magazinul online Jidvei https://shop.jidvei.ro/magazin/.

Friptura la tavă se asociază cu o licoare misterioasă



Pentru friptura de miel, specialistul recomandă Mysterium Roze, un cupaj de Cabernet Sauvignon, Syrah și Pinot Noir, vinificat în sec. „Mysterium nu este doar numele unei game de vinuri, este o poveste cu tâlc, este taina cea mai ascunsă a vinurilor bune. Notele și aromele familiare se lasă cu greu descifrate și te invită mereu la degustare pentru a găsi drumul cel bun, calea cea adevărată. Aromele suave de fructe de pădure, fragi, cireșe roșii și zmeură completează perfect acest vin ușor picant, limpede și strălucitor, de culoare roz-trandafiriu. Mysterium Roze este un cupaj ce demonstrează valoarea incontestabilă a soiurilor nobile componente, dar și curajul și viziunea oenologilor de la Jidvei. Temperatura optimă de servire este de 10-12°C, pentru a ne bucura pe deplin de aromele irezistible ale acestui vin”, explică reprezentantul cramei Jidvei.



Vinuri care se potrivesc la stufat



Trebuie să fim atenți și la momentele în care este nevoie de schimbarea vinului de pe masă, pentru că nu se potrivesc la fel de bine cele pentru aperitiv și la friptură sau stufat. „La preparatele bogate și înmiresmate, pline de verdețuri sănătoase, precum stufatul de miel, aș asocia, fără ezitare, un vin alb – și mă refer la Ana Sauvignon Blanc, din gama Owner’s Choice. Alegerea se datorează intensității aromatice a soiului Sauvignon Blanc, a complexității aromelor și, totodată, prospețimii acestuia. Ana Sauvignon Blanc este un vin limpede strălucitor, de culoare galben-pai, cu arome intense de flori de soc, citrice, ardei verde și de flori de salcâm. Gustativ este sec, cu o aciditate naturală plăcută, peste medie, ceea ce-l face proaspăt și crocant. Rotund și echilibrat, postgustul este intens și mediu în persistență. Acest vin ar trebui servit la o temperatură de 10-12°C, o temperatură un pic mai ridicată, care favorizează evaporarea compușilor aromatici din vin, pentru ca vinul să își poată dezvălui toată bogația de arome”, mai explică somelierul.





Cum fără zăpadă Crăciunul nu are farmec, tot așa Paștele nu are farmec fără pască și cozonac. Nimic nu se compară cu mirosul de coptură dulce proaspăt scoasă din cuptor! Vinul care însoțește perfect aceste două minunății ale Sărbătorilor Pascale este Eiswein de la Jidvei. Eiswein (IceWine) sau vin de gheață este o licoare magică, un vin desert prețios, obținut din soiul Traminer Roz. „Eiswein 2018 este o capodoperă a artei vinificației și este rezultatul unui an viticol de excepție. Este un vin plin și consistent, cu arome fine de dulceață de trandafiri, miere răscoaptă, fagure și gem de gutui, cu note de fructe bine coapte, precum pepene galben și mango. Toate aceste arome dulci sunt echilibrate de o aciditate naturală destul de ridicată, ceea ce face ca vinul să fie extrem de plăcut și iubit încă de la prima degustare”, explică somelierul Constantin Drăgan, reprezentant HoReCa – Jidvei.





De culoare aurie cu nuanțe de chihlimbar strălucitor, Eiswein 2018 este un vin excelent, care trebuie servit bine răcit și cel mai bine în pahare de vin dulce (sunt mai micuțe decât cele pentru vin alb, având forma balonului, ca o floare de lalea, cu gura mai mică, pentru a concentra aromele).