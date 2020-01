Violeta Alexandru anunţă reducerea posturilor din minister: De la 424, această propunere de organigramă are 323 posturi

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunţă într-o postare pe Facebook că se află în mijlocul unei reorganizări profunde în Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS), iar noua organigramă va avea cu 101 posturi mai puţine, respectiv se va ajunge la 323 de la 424 de posturi.

„Am ajuns, după săptămâni de dezbateri interne şi externe, la varianta de mai jos a Organigramei. A mai fost în consultare dar o arăt din nou public pentru că orice reacţie bazată pe argumente este binevenită! În curând îmi voi asuma decizia pe marginea noii Organigrame. Da, propun reducerea numărului de posturi, scăderea numărului directorilor generali, acest lucru având - căci nu se poate altfel, consecinţa scăderii veniturilor, ajungându-se la o treaptă ierarhică cu un nivel de salarizare mai mic. Exclud din discuţie completările la salarii prin fonduri europene pe baza proiectelor. Propun comasarea unor structuri, repartizarea mai bună a resurselor umane. De la 424 posturi, această propunere de organigramă are 323 posturi. Urmează instituţiile din coordonare”, a scris joi seara ministrul Muncii pe reţeaua de socializare.

Potrivit sursei citate, dacă lucrurile mergeau bine în minister, pensionarii nu aveau problemele pe care le au în aplicarea legislaţiei privind pensiile, firmele găseau uşor şomeri, cei care muncesc cinstit vedeau că Inspecţia Muncii îi respectă sancţionându-i pe cei care ocolesc legea, afectându-i pe salariaţi.

„Dacă nu se vedea cu ochiul liber că sistemul public pare să se protejeze pe sine şi nu adresează nevoile oamenilor, nu se justifica nicio schimbare. Dar se justifică!”, a menţionat Alexandru.

Şefa de la Muncă susţine că are capacitatea de a fi obiectivă în luarea deciziilor, „după o viaţă muncită în medii de toate felurile”, iar Ministerul Muncii trebuie să lucreze eficient şi transparent, în timp ce banii publici pentru sistemul public trebuie cheltuiţi cu eficienţă. .

„Deşi nu am avut întotdeauna o atmosferă favorabilă la începutul preluării mandatului în minister - stil de lucru diferit, ştiu! - după o viaţă muncită în medii de toate felurile, am capacitatea de a fi obiectivă în luarea deciziilor. Obiectivitatea generează şi neplăceri, nu poate fi plăcută de toţi cei vizaţi. Da, o afirm răspicat, la momentul nominalizării mele am spus că voi face treabă. În felul meu, incomod pentru cei care s-au obişnuit să nu facă eforturi în poziţii publice şi să creeze aparenţa că se munceşte, fără nicio preocupare pentru eficienţă. Îmi asum această opţiune de a genera schimbare. Cred că românii nu mai vor să vadă un om care trece degeaba prin poziţii publice. În orice poziţie ar fi acela. Ministerul Muncii trebuie să lucreze eficient şi transparent. Banii publici pentru sistemul public trebuie cheltuiţi cu eficienţă. Cei care #muncesc nu mai trebuie să simtă că au ajuns bătaia de joc a celor care nu muncesc dar beneficiază doar de susţinere politică”, a mai scris Violeta Alexandru pe Facebook.

AGERPRES