Virus gripal agresiv, descoperit în China

În timp ce directorul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) trage noi semnale de alarmă legat de actuala pandemie de coronavirus și creșterea numărului de persoane infectate, o nouă amenințare vine din China. Oamenii de ştiinţă au identificat un nou tip de gripă porcină, o tulpină agresivă, care are potențialul de a deveni pandemică. Fiind vorba despre un virus nou, vaccinurile antigripale existente nu protejează împotriva acestuia.

Noua tulpină de virus gripal a apărut recent, la porci, dar are capacitatea de a se transmite la om, potrivit BBC. Cercetătorii sunt îngrijoraţi că forma descoperită ar putea suferi mutaţii care, ulterior, se vor răspândi cu uşurinţă de la o persoană la alta și, astfel, se poate declanșa un focar global, după cum reiese din studiul publicat în jurnalul medical Proceedings of the National Academy of Sciences.

Virusul descoperit este monitorizat atent de specialişti, care au emis avertismente cu privire la necesitatea monitorizării lucrătorilor din industria de creștere a porcilor.

Se multiplică în căile respiratorii

Cercetătorii au denumit noul virus G4 EA H1N1 și spun că acesta se poate dezvolta şi înmulţi în celulele din căile respiratorii. Dovezi ale infecţiei la oameni au fost descoperite în lucrătorii din abatoare şi cei din industria creșterii porcilor din China.

Noul tip de gripă identificată în China este asemănătoare cu gripa porcină care a provocat pandemia din 2009, dar cu unele modificări. Ultima gripă pandemică din lume - focarul de gripă porcină din 2009, care a început în Mexic - a fost mai puțin mortală decât se estima inițial, iar acest lucru s-a datorat, în mare parte, faptului că mulți oameni în vârstă aveau o anumită imunitate față de aceasta, probabil datorită asemănării sale cu alte virusuri gripale care au circulat înainte.

Specialiștii spun însă că vaccinurile antigripale existente nu par să protejeze împotriva acestui nou tip de virus. Pe de altă parte, acestea ar putea fi adaptate, dacă va fi nevoie. Deși acest nou virus nu este o problemă imediată, el spune: „Nu ar trebui să-l ignorăm”.

Măsurile pentru controlul virusului la porci și monitorizarea îndeaproape a persoanelor care lucrează în acest domeniu ar trebui implementate rapid, consideră specialiștii care au publicat acest studiu.