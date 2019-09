Voluntari de la Ministerul Apelor şi Pădurilor, Romsilva şi ANAR participă la „Ziua de Curăţenie Naţională”

Mai mulţi voluntari din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor (MAP), Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR) participă, sâmbătă, la „Ziua de Curăţenie Naţională”.

Potrivit unui comunicat al MAP, judeţele în care se va derula campania sunt Ilfov, Bihor, Botoşani, Vâlcea, Mehedinţi, Constanţa, Timiş, Satu Mare, Hunedoara, Ialomiţa, Tulcea, Mureş, Olt, Argeş, Neamţ, Dolj, Vrancea, Suceava, Braşov, Cluj, Giurgiu, Maramureş, Harghita, Bacău, Bistriţa Năsăud, Teleorman.

Acestora li se alătură judeţele Gorj şi Sibiu, care vor organiza acţiunea pe data de 28 septembrie.

„Ziua de Curăţenie Naţională” face parte din mişcarea „Let's Do It, World!”, organizator al evenimentului „World Cleanup Day”. România este parte din reţeaua internaţională „Let's Do It, World!” încă de la început, fiind a patra ţară care a organizat o acţiune naţională de curăţenie.

Ministerul Apelor şi Pădurilor a participat la fiecare ediţie a evenimentului, împreună cu instituţiile aflate în coordonarea şi sub autoritatea acestuia.

În cadrul acestei campanii, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva desfăşoară, la nivel naţional, acţiunea „Mişcare pentru un mediu curat”, la care vor participa ca voluntari tineri, sportivi, elevi şi profesori, conducători ai unităţilor administrative teritoriale, primari, funcţionari publici şi reprezentanţi ai Jandarmeriei, Poliţiei, Ministerului Apărării Naţionale, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi angajaţi ai unor companii private.

De asemenea, Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR), prin Administraţiile Bazinale de Apă, participă la „Ziua de Curăţenie Naţională”, acţiune organizată de Ministerul Apelor şi Pădurilor. Astfel, voluntari din cadrul ANAR vor ecologiza malurile râurilor şi lacurilor aflate în administrare şi, alături de ei, la acţiune şi-au anunţat de asemenea participarea elevi, profesori, funcţionari publici, reprezentanţi ai Jandarmeriei, Poliţiei, Ministerului Apărării Naţionale, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi angajaţi ai unor companii private.

