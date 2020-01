Alertă ANM: Atenţionările de ceaţă pentru Arad,Timiş, Bihor şi Mureş, prelungite până la ora 13:00

Meteorologii au prelungit, sâmbătă, atenţionările nowcasting Cod galben de ceaţă şi vizibilitate redusă pentru judeţele Arad,Timiş, Bihor şi Mureş.



Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 13:00, în localităţi din cele patru judeţe va persista ceaţa, iar vizibilitatea va fi redusă sub 200 de metri.



Potrivit meteorologilor, până la ora 12:00, în localităţi din judeţul Cluj, local, se va semnala ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, sub 200 m, iar izolat sub 50 m.



De asemenea, până la ora 15:00, în zonele de munte din judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze care vor atinge la rafală 90 - 100 km/h, iar ca fenomen asociat posibil transport de zăpadă.



Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maxim 6 ore, precizează ANM.

