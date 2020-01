Alertă ANM: Cod galben de ceaţă, chiciură şi polei în zone din 22 de judeţe, în orele următoare

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă, chiciură şi polei, valabile pe durata orelor următoare în zone din 22 de judeţe.



Potrivit prognozei, până la ora 17:00, în localităţi din judeţele Brăila, Ialomiţa, Argeş, Buzău, Prahova, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman şi Dâmboviţa se va semnala ceaţă, iar vizibilitatea va fi scăzută local sub 200 de metri. Izolat, vor fi depuneri îngheţate, respectiv chiciură şi, cu o probabilitate mai mică, polei din burniţă.



De asemenea, până la ora 19:00, în zone din judeţele Bacău, Botoşani, Suceava, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi şi Vaslui, local va fi ceaţă, fenomen care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.



Totodată, până la ora 20:00, în judeţele Gorj, Olt, Dolj şi Mehedinţi se vor semnala, izolat, fulguieli, chiciură şi polei. În plus, va persista ceaţa, iar vizibilitatea va rămâne scăzută la distanţe de până la sub 50 de metri.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM.

