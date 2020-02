Alertă ANM: Cod galben de ceaţă densă în Sălaj, Satu Mare, Arad şi Timiş;vânt puternic în Caraş-Severin şi Hunedoara,sâmbătă dimineaţa

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis sâmbătă dimineaţa atenţionări de ceaţă densă în judeţele Sălaj, Satu Mare, Arad şi Timiş şi un Cod galben de vânt puternic în Caraş-Severin şi Hunedoara.



Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, în mai multe localităţi din judeţul Sălaj şi în zona joasă a judeţului Satu Mare se va semnala ceaţă, fenomen care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri.



Până la ora 10:00, o serie de localităţi din judeţele Arad şi Timiş, inclusiv oraşele Arad şi Timişoara, se vor afla sub Cod galben de ceaţă şi vizibilitate redusă sub 50 de metri, iar în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara, la altitudini de peste 1.800 de metri, vor fi intensificări ale vântului cu viteze care vor atinge la rafală 90 - 110 km/h, ceea ce va favoriza transportul de zăpadă.



Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maxim 6 ore. AGERPRES