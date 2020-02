Avertisment de la meteorologi: Ne așteaptă veri fierbinți, cu 50 de grade la umbră

Scenariile climatologilor pentru teritoriul României arată, atât în varianta optimistă cât şi în cea pesimistă, o creştere din ce în ce mai mare a temperaturii aerului în următorii 30 de ani, iar schimbările pot fi dramatice, scrie antena.ro

″În următorii 30 de ani am putea avea 50 de grade celsius în loc de 44,5. E vorba de cea mai mare temperatura înregistrată. Sunt indicii că anul 2020 va fi un an record. La nivelul României 2019 a fost cel mai călduros an începând din 1900, la nivel global a fost al doilea cel mai călduros, statistic vorbind, anii călduroşi vin din ce în ce mai mulţi”, spune Roxana Bojariu, climatolog ANM, potrivit stirileprotv.ro.

Potrivit experţilor în viitor, vom avea mult mai multe zile de iarnă care vor arăta ca cele de primăvară. Practic, dispare zăpadă. Vizate sunt în special zonele din vestul şi, sudul României, afectate şi în prezent de secetă.

Pentru viitorul apropiat, între 2021 şi 2050, meteorologii spun că vom avea o creştere medie a temperaturii lunare în cea mai caldă luna a anului de peste 4 grade Celsius.