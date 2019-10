Avertisment METEO. Cod galben de ceaţă densă şi vizibilitate redusă în 28 de judeţe

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică dimineaţa, mai multe atenţionări Cod galben de ceaţă densă şi vizibilitate redusă, valabile în orele următoare în 28 de judeţe din Transilvania, Moldova şi Muntenia.



Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, în judeţele Bacău, Botoşani, Suceava, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi şi Vaslui se va semnala ceaţă care reduce vizibilitatea sub 200 m, izolat sub 50 m.



Conform ANM, până la 10,30, în localităţi din judeţele Cluj, Sălaj şi Bistriţa-Năsăud se va semnala ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.



De asemenea, până la ora 11, în localităţi din judeţele Harghita, Covasna, Braşov, Mureş şi Sibiu se va manifesta ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m.



Acelaşi fenomen se va manifesta până la ora 12 în judeţele Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea, Brăila, Ialomiţa, Buzău, Prahova, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov şi Teleorman.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM. AGERPRES