Avertizare ANM: Ceaţă densă în patru judeţe şi vânt puternic în alte nouă judeţe, duminică dimineaţa

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică dimineaţa, mai multe atenţionări Cod galben de ceaţă, valabile în patru judeţe din centrul şi sudul ţării, dar şi avertizări de vânt puternic în nouă judeţe din sudul, vestul şi centrul ţării.



Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, în judeţul Harghita, în localităţile Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc şi Racu, se va semnala ceaţă şi vizibilitate redusă, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.



Până la aceeaşi oră se vor afla sub avertizare de ceaţă şi localităţile Bolintin-Vale, Floreşti-Stoeneşti, Roata de Jos, Ulmi, Bolintin-Deal, Găiseni, Vânătorii Mici, Ogrezeni, Crevedia Mare, Buturugeni, Bucşani, Letca Nouă, Grădinari, Joiţa, Clejani, Mârşa, Săbăreni şi Cosoba din judeţul Giurgiu, unele localităţi din Dâmboviţa, precum: Titu, Potlogi, Corbii Mari, Răcari, Crevedia, Lunguleţu, Mătăsaru, Ciocăneşti, Odobeşti, Tărtăşeşti, Braniştea, Ulieşti, Conţeşti, Vişina, Brezoaele, Poiana, Şelaru, Costeştii din Vale, Slobozia Moară, dar şi judeţul Teleorman.



Conform prognozei ANM, până la 12:00, în zona de munte a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Braşov şi Sibiu, la peste 1.800 - 2.000 de metri altitudine, se vor semnala intensificări temporare ale vântului ce vor atinge la rafală 90 - 100 km/h.



Tot până la 12:00, în judeţele Caraş-Severin şi Timiş (localităţile: Deta, Gătaia, Ciacova, Jamu Mare, Denta, Banloc, Giulvăz, Moraviţa, Voiteg, Ghilad, Birda, Livezile, Foeni, Otelec, Giera) vor fi intensificări temporare ale vântului, cu viteze la rafală care vor atinge local 55 - 75 km/h, iar la peste 1.800 metri în judeţul Caraş-Severin, vor fi rafale de 90 - 100 km/h.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM. AGERPRES