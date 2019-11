Avertizare ANM. Cod galben de ceaţă densă în 17 judeţe, sâmbătă dimineaţa

UPDATE Mai multe localităţi din judeţele Argeş, Gorj, Vâlcea, Alba şi Mureş se află sâmbătă, până la ora 10:00, sub atenţionări Cod galben de ceaţă şi vizibilitate redusă, conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).



Astfel, în zonele menţionate ceaţa va determina scăderea vizibilităţii, local, sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.



Meteorologii avertizează că în judeţele Gorj şi Vâlcea, îndeosebi pe văi şi în depresiuni, izolat se va semnala şi burniţă.

Stire initiala Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă dimineaţă, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă densă, valabile în 17 judeţe din Moldova, Transilvania şi Muntenia.



Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, în localităţi din judeţele Cluj, Braşov, Sibiu, Olt, Teleorman, Dolj şi Mehedinţi, ceaţa va determina reducerea vizibilităţii, local, sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.



Până la ora 9:00 ceaţa va persista şi în localităţi din judeţele Bacău, Botoşani, Suceava, Galaţi, Vrancea, Iaşi, Vaslui, Alba, Mureş şi Harghita.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM. AGERPRES