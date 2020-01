Avertizare ANM: Cod galben de vânt puternic şi ninsori în 26 de judeţe, până miercuri seara

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o atenţionare Cod galben de vânt puternic şi precipitaţii moderate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare, valabilă până miercuri seara, în zona montană înaltă din 26 de judeţe.



Astfel, în intervalul 28 ianuarie, ora 20:00 - 29 ianuarie, ora 18:00, la munte treptat vor predomina ninsorile, iar vântul va prezenta intensificări, îndeosebi în zona înaltă, cu rafale ce vor depăşi 80 - 100 km/h, viscolind ninsoarea, spulberând zăpada şi determinând scăderea vizibilităţii.



Cantităţile de precipitaţii vor depăşi local 15 - 20 litri/mp, iar în Munţii Apuseni,în grupele vestice ale Carpaţilor Meridionali şi în nordul Carpaţilor Orientali, peste 25 litri/mp, astfel încât se va depune strat nou de zăpadă, local mai consistent.



Meteorologii avertizează că precipitaţii, în general moderate cantitativ, mai ales sub formă de lapoviţă şi ninsoare, vor fi şi în Maramureş şi în nord-estul Transilvaniei, iar izolat vor fi depuneri de polei. Temporar vântul va avea intensificări şi în restul teritoriului, cu rafale de 50 - 60 km/h.



Judeţele care intră sub avertizarea ANM sunt: Alba, Argeş, Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Buzău, Cluj, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Timiş, Vâlcea şi Vrancea.



ANM precizează că, în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, va actualiza atenţionarea emisă miercuri. AGERPRES