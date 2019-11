Cod galben de ceaţă densă în nouă judeţe, luni dimineaţa

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineaţa, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă densă, valabile în nouă judeţe din Muntenia şi Transilvania.



Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, în zona joasă a judeţelor Gorj şi Vâlcea se va semnala ceaţă, fenomen care va determina reducerea vizibilităţii, local, sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.



Ceaţa va persista tot până la ora 10:00, în judeţul Argeş, în zona localităţilor Piteşti, Mioveni, Costeşti, Ştefăneşti, Călineşti, Topoloveni, Bascov, Poiana Lacului, Buzoeşti, Băiculeşti, Leordeni, Bârla, Mihăeşti, Stâlpeni, Slobozia, Vedea, Bradu, Ungheni, Ţiţeşti, Mărăcineni, Stolnici, Merişani, Moşoaia, Lunca Corbului, Suseni, Albota, Budeasa, Dârmăneşti, Căteasca, Răteşti, Miceşti, Recea, Rociu, Căldăraru, Cocu, Miroşi, Uda, Negraşi, Hârseşti, Mozăceni, Popeşti, Izvoru, Vultureşti, Ciofrângeni, Băbana, Oarja, Ştefan cel Mare, Cuca, Cotmeana, Morăreşti, Săpata, Drăganu, Teiu, Hârtieşti, Râca, Poienarii de Argeş; în judeţul Dâmboviţa (Găeşti, Potlogi, Corbii Mari, Dragodana, Petreşti, Mătăsaru, Odobeşti, Ulieşti, Mogoşani, Vişina, Şelaru, Costeştii din Vale, Crângurile, Morteni, Valea Mare, Gura Foii, Răscăeţi); în judeţul Teleorman (Dobroteşti, Tătărăştii de Jos, Scrioaştea, Ciolăneşti, Blejeşti, Vârtoape, Trivalea-Moşteni, Gălăteni, Olteni, Poeni, Tătărăştii de Sus, Gratia, Siliştea-Gumeşti, Siliştea, Cosmeşti, Talpa, Scurtu Mare, Drăcşenei, Zâmbreasca, Sârbeni, Săceni, Necşeşti, Beuca, Purani, Sfinţeşti, Dideşti, Stejaru şi Balaci).



Fenomene similare se vor semnala până la aceeaşi oră şi în localităţile Făgăraş, Şinca, Mândra, Voila, Şercaia, Comana, Viştea, Ucea, Părău, Beclean şi Drăguş din judeţul Braşov şi în Avrig, Tălmaciu, Şelimbăr, Racoviţa, Porumbacu de Jos, Turnu Roşu, Arpaşu de Jos, Cârţa din judeţul Sibiu.



Potrivit ANM, până la ora 9:00, se vor afla sub atenţionare de ceaţă densă mai multe localităţi din judeţul Arad (Arad, Pecica, Nădlac, Curtici, Vinga, Macea, Secusigiu, Semlac, Felnac, Şeitin, Iratoşu, Şofronea, Zădăreni, Peregu Mare, Dorobanţi) şi din judeţul Timiş (Sânnicolau Mare, Variaş, Dudeştii Vechi, Comloşu Mare, Periam, Cenad, Teremia Mare, Lovrin, Sânpetru Mare, Tomnatic, Saravale, Gottlob, Pesac, Beba Veche, Valcani).



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM.

