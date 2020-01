Cod galben de ceață densă pentru 12 județe

Meteorologii au emis, marţi dimineaţa, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă şi vizibilitate redusă sub 200 de metri, valabile în 12 judeţe din Transilvania, Muntenia şi Dobrogea.



Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 11:00, în judeţul Cluj, îndeosebi în localităţile Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Huedin, Aghireşu, Baciu, Apahida, Poieni, Gilău, Floreşti, Viişoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Săvădisla, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonţida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Moldoveneşti, Căpuşu Mare, Mociu, Chinteni, Negreni, Gârbău, Călăraşi, Căianu, Suatu, Petreştii de Jos, Borşa, Sâncraiu, Corneşti, Ciucea, Dăbâca, Izvoru Crişului, Sănduleşti, Ciurila, Tureni, Aiton, Ploscoş, va persista ceaţa, iar vizibilitatea va fi redusă local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.



De asemenea, se vor semnala fenomene similare, tot până la ora 11.00, în zona joasă a judeţelor Gorj şi Vâlcea.



Conform ANM, până la ora 10:00, ceaţa va persista în judeţele Constanţa, Tulcea, zona joasă a judeţului Timiş, în judeţul Ialomiţa, respectiv în localităţile Feteşti, Făcăeni, Borduşani, Vlădeni, Stelnica, în judeţul Argeş

(Costeşti, Buzoeşti, Bârla, Slobozia, Vedea, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Albota, Căteasca, Răteşti, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroşi, Negraşi, Hârseşti, Mozăceni, Popeşti, Izvoru, Oarja, Ştefan cel Mare, Săpata, Teiu, Râca), în judeţul Călăraşi (Modelu, Borcea, Roseţi, Jegălia, Unirea, Ştefan cel Mare, Dichiseni), în Giurgiu (Bolintin-Vale, Floreşti-Stoeneşti, Roata de Jos, Ulmi, Bolintin-Deal, Găiseni, Vânătorii Mici, Crevedia Mare, Joiţa, Cosoba), în Dâmboviţa (Potlogi, Corbii Mari, Petreşti, Lunguleţu, Mătăsaru, Odobeşti, Ulieşti, Mogoşani, Vişina, Brezoaele, Poiana, Şelaru, Costeştii din Vale, Crângurile, Morteni, Răscăeţi) şi în judeţul Teleorman, cu precădere în zona localităţilor Dobroteşti, Tătărăştii de Jos, Ciolăneşti, Poeni, Tătărăştii de Sus, Gratia, Siliştea-Gumeşti, Siliştea, Scurtu Mare, Zâmbreasca, Sârbeni, Beuca, Purani, Balaci.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

AGERPRES