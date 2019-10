Cod galben de ceaţă în nouă judeţe ale ţării, sâmbătă dimineaţă

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă dimineaţă mai multe atenţionări nowcasting de ceaţă, valabile sâmbătă dimineaţă în nouă judeţe ale ţării.



Sunt vizate judeţele Botoşani, Călăraşi, Giurgiu, Covasna, Harghita, Dolj, Gorj, Vâlcea şi Olt.



În aceste zone, ceaţa va determina scăderea vizibilităţii local sub 200 metri, izolat sub 50 metri.



În plus, în regiunile din zona Olteniei, izolat se va produce burniţă.

AGERPRES