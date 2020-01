Administraţia Naţională de Meteorologie a emis joi două noi atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă pentru judeţele Satu Mare şi Bihor, valabile în orele următoare.



Potrivit ANM, până la ora 12:30, în judeţul Satu Mare (localităţile: Satu Mare, Carei, Livada, Ardud, Lazuri, Halmeu, Odoreu, Vetiş, Moftin, Păuleşti, Turulung, Culciu, Sanislău, Berveni, Micula, Dorolţ, Botiz, Căpleni, Pişcolt, Doba, Andrid, Căuaş, Santău, Porumbeşti, Tiream, Foieni, Petreşti, Pir, Terebeşti, Urziceni, Craidorolţ, Ciumeşti, Agriş, Cămin), se va semnala ceaţă, care va determina scăderea vizibilităţii, local sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.



Tot până la ora 12:30, în zona joasă a judeţului Bihor, se va semnala ceaţă, care determină reducerea vizibilităţii local sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri, dar şi depuneri de chiciură.



Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore

www.agerpres.ro