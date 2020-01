Cod galben de ceaţă şi chiciură în şapte judeţe din nord-vest şi centru

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, miercuri dimineaţa, mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă pentru localităţi din şapte judeţe din nord-vestul şi centrul ţării, valabile în orele următoare.



Potrivit meteorologilor, până la ora 12:00, în judeţele Satu Mare (localităţile: Satu Mare, Carei, Lazuri, Halmeu, Odoreu, Vetiş, Moftin, Păuleşti, Turulung, Berveni, Micula, Dorolţ, Botiz, Căpleni, Doba, Porumbeşti, Foieni, Urziceni, Agriş, Cămin) şi Cluj (Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Apahida, Viişoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Căşeiu, Cojocna, Ceanu Mare, Bonţida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Moldoveneşti, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Călăraşi, Câţcău, Vad, Borşa, Dăbâca, Sănduleşti, Tureni, Aluniş, Aiton, Jichişu de Jos, Ploscoş) se va semnala ceaţă, care va determina scăderea vizibilităţii, local sub 200 de metri. Asociat, se va depune chiciură.



De asemenea, până la ora 11:00, în judeţele Alba (localităţile Lunca Mureşului şi Noşlac), Mureş (localităţile: Luduş, Iernut, Sărmaşu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureş, Pănet, Cristeşti, Ceuaşu de Câmpie, Crăciuneşti, Batoş, Râciu, Sânpaul, Zau de Câmpie, Valea Largă, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Cheţani, Gheorghe Doja, Miheşu de Câmpie, Ogra, Cuci, Iclănzel, Şăulia, Bogata, Fărăgău, Pogăceaua, Şincai, Aţintiş, Grebenişu de Câmpie, Crăieşti, Băla, Cozma) şi Covasna (Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Zagon, Zăbala, Sânzieni, Brăduţ, Băţani, Cernat, Breţcu, Turia, Ojdula, Catalina, Boroşneu Mare, Reci, Lemnia, Poian, Aita Mare, Brateş, Mereni, Moacşa, Estelnic, Dalnic), se va semnala ceaţă, care determină reducerea vizibilităţii local sub 200 de metri, şi depuneri de chiciură.



Tot până la ora 11:00, în zonele joase din judeţele Arad şi Timiş, va fi local ceaţă, care determină reducerea vizibilităţii sub 200 de metri, şi depuneri îngheţate.



Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maxim 6 ore, precizează ANM.

AGERPRES