Cod galben de ceaţă şi depuneri îngheţate în nouă judeţe, până la ora 23:00

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis sâmbătă după-amiaza atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă şi depuneri îngheţate pentru nouă judeţe, valabile până la ora 23:00.

Potrivit meteorologilor, în judeţul Maramureş (în Baia Mare, Baia Sprie, Seini, Tăuţii-Măgherăuş, Şiseşti, Mireşu Mare, Satulung, Recea, Dumbrăviţa, Cicârlău, Fărcaşa, Groşi, Ardusat, Săcălăşeni, Băiţa de Sub Codru, Băseşti, Coltău, Asuaju de Sus, Gârdani), în judeţul Cluj (în Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Apahida, Floreşti, Viişoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Săvădisla, Căşeiu, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonţida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Călăraşi, Câţcău, Vad, Petreştii de Jos, Dăbâca, Sănduleşti, Ciurila, Tureni, Aiton, Jichişu de Jos, Ploscoş) şi în zona joasă din judeţul Satu Mare se va semnala ceaţă care local determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 metri. Totodată, izolat vor fi depuneri îngheţate (chiciură).

Fenomene similare se vor semnala şi în zona joasă a judeţului Alba şi în localităţile Cugir, Sebeş, Vinţu de Jos, Pianu, Şibot, Săliştea, Blandiana, în zona joasă a judeţului Mureş, în judeţul Harghita, în Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu, şi în judeţul Sibiu, în Sălişte, Miercurea Sibiului, Cristian, Şura Mică, Tilişca, Apoldu de Jos.

Ceaţă şi chiciură se vor mai semnala în zona joasă a judeţelor Arad şi Bihor.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

AGERPRES