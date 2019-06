Cod roșu de vijelii puternice pentru județul Timiș

Bogdan Chesaru/Intact Images Arhiva Arhiva

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenţionări nowcasting Cod roşu şi Cod portocaliu de averse torenţiale pentru judeţul Timiş şi, respectiv, judeţele Suceava, Constanţa, Brăila, Galaţi şi Satu Mare, valabile în orele următoare.



Potrivit ANM, până la până la ora 17:30, în localităţile Făget, Tomeşti, Margina, Curtea, Pietroasa, din judeţul Timiş, aflate sub Cod roşu, se vor semnala averse torenţiale ce vor cumula 40 - 50 l/mp, grindină de dimensiuni medii, vijelie puternică şi frecvente descărcări electrice. Meteorologii avertizează că în zona respectivă s-au acumulat în ultima oră 40 - 50 l/mp/



De asemenea, până la ora 18:00, în zona de munte a judeţului Suceava, s-a instituit Cod portocaliu de averse torenţiale. Aici, se vor semnala local averse torenţiale ce vor cumula 35 - 40 l/mp, izolat 50 l/mp, vijelie şi frecvente descărcări electrice. Ca fenomen asociat, se va înregistra grindină de dimensiuni mici.



Sub Cod portocaliu de averse se află, până la ora 17:30, comuna Peştera din judeţul Constanţa, unde se vor semnala averse ce vor cumula 35 - 45 l/mp, vijelie, frecvente descărcări electrice şi grindină de mici dimensiuni.



"În ultima oră, s-au cumulat 30-35 l/mp în zona avertizată", atrage atenţia ANM.



Tot sub Cod portocaliu este până la ora 17:30 şi judeţul Satu Mare, cu localităţile Carei, Sanislau, Berveni, Capleni, Pişcolt, Andrid, Foieni, Petreşti, Urziceni, Ciumeşti şi Camin. Aici, se vor semnala averse torenţiale care vor cumula izolat 35 - 40 l/mp, grindină de dimensiuni mici şi posibil medii, vijelie, frecvente descărcări electrice.



Până la ora 17:15, în judeţele Brăila (localităţile Vădeni şi Siliştea) şi Galaţi (Pechea, Slobozia Conachi, Braniştea, Schela, Smârdan, Şendreni şi Cuza Vodă) se vor semnala averse ce vor cumula 35 - 40 l/mp, vijelie, grindină de mici şi posibil medii dimensiuni şi descărcări electrice frecvente.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

