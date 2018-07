Dezastrele de acum pot fi doar începutul. ​​​​​​​România, în zona cea mai expusă la cicloane

Furtunile puternice, tornadele, ploile abundente și pericolele de inundații ar putea impune modificarea regulilor din construcții și agricultură. Schimbările climatice au adus mereu modificări de tehnici și materiale de construcții, de-a lungul timpului, dar până acum nu s-a găsit o soluție pentru noua situație. Plata unor asigurări nu este suficientă, dacă astfel de probleme vor exista în fiecare an.

Fenomenele meteo extreme din ultimele două săptămâni au afectat 19 județe, sute de gospodării și terenuri agricole. Peste 11.000 de hectare de teren agricol au fost distruse de inundații și alte peste 5.000 au fost afectate de grindină, peste 700 de oameni au fost evacuați de urgență, iar patru au murit. Specialiștii în hidrologie și meteorologie au început, la nivel european, studiul acestor fenomene, încă din 2005, iar concluziile nu sunt îmbucurătoare. “Sunt cicloni care vin dinspre Mediterana. Apar în fiecare an, de mai multe ori pe an, iar partea de sud a Europei întotdeauna are probleme. În cazul României, fenomenele din ultimele zile au fost provocate de un ciclon care a rămas mai mult timp în același loc. Este mult mai mult decât o ploaie de vară. Nimeni nu ia în serios nevoia de a face asigurări, de a nu mai construi în locuri expuse inundațiilor. Există și probabilitatea ca în viitor să crească frecvența acestui tip de ciclon, în următorii 50 de ani, iar cea mai expusă zonă este sudestul Europei. Probabil ar trebui să găsim și alte soluții pentru construcții și agricultură, adaptate acestor fenomene”, a explicat, pentru Jurnalul, dr. Bogdan Antonescu, meteorolog specializat în tornade și fenomene extreme.

Nevoia de adaptare la noile condiții

Astfel de adaptări ale tehnicilor și materialelor de construcții s-au făcut în urma cutremurelor, iar specialiștii în construcții au stabilit standarde naționale care să garanteze că vor rămâne în picioare clădirile, în urma unor cutremure de până la 7,4 grade pe scara Richter. Pentru inundații, furtuni sau tornade nu sunt stabilite reguli nici în cazul construcțiilor, nici în cel al terenurilor agricole, iar astfel de soluții salvatoare ar putea fi găsite cu mare greutate. Până se vor identifica noi soluții, sunt cazuri în care păgubiții nici măcar nu beneficiază de despăgubiri din partea asiguratorilor, dacă fenomenele meteo care le distrug bunurile nu sunt specificate în lista celor acceptate pentru a fi asigurate. Guvernul este cel care alocă bani de la bugetul statului, pentru cei afectați de calamități.

În județul Neamț este în continuare risc major de inundații. Hidrologii au instituit, duminică, Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din nouă judeţe, până luni după-amiaza, la ora 16:00, şi Cod galben pe râuri din 11 judeţe, până marţi după-amiaza.