Japonia, lovita direct de cel mai violent taifun din ultimii 25 de ani

Un foarte puternic taifun, considerat unul dintre cele mai violente care a lovit direct Japonia in ultimii 25 de ani, a dat peste cap transporturile si activitatile industriale.

Potrivit agentiei nipone de meteorologie, ciclonul Jebi a lovit prefectura Tokushima, e insula Shikoku. Acest fenomen vine, de regula, cu rafale foarte puternice de vant, care pot atinge, pe alocuri, chiar si 220 de kilometri pe ora pe o arie extinsa.

Sufland cu 150-190 de kilometri pe ora in partea centrala, Jebi figureaza in categoria "foarte puternic", "cel mai puternic din 1993". Ryuta Kurora, responsabil al agentiei mentionate a precizat, de asemenea, ca Jebi se deplaseaza mai rapid, evoluand in directia nord-nord-est cu 45 de kilometri pe ora. Conform previziunilor, el ciclonul ar urma sa traverseze partea de vest a insulei principale Honshu.

Sunt asteptate ploi torentiale, iar populatia din zonele inundabile, posibile victime ale alunecarilor de teren, au fost avertizati sa fie pregatiti pentru o evantuala evacuare. Ar fi vorba de circa 300.000 de persoane. Cel putin 50.000 de locuinte au fost deja private de electricitate.

Din considerente de securitate, companiile aeriene au renuntat la peste 650 de zboruri. Au fost suspendate, de asemenea, numeroase legaturi feroviare. Marile magazine din regiunea Osaka au decis, la randul lor, sa ramana inchise pe toata durata zilei de marti.

Intreprinderile din regiunile care ar urma sa fie cele mai afectate le-au cerut salariatilor sa ramana acasa. Aceeasi recomandare a fost facuta si elevilor care frecventeaza institutiile de invatamant din zonele respective.