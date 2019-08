Pakistan: Convorbire telefonică între premierul Imran Khan şi Donald Trump

Premierul pakistanez, Imran Khan, a avut o convorbire telefonică vineri cu preşedintele american Donald Trump cu privire la Kashmir, cu câteva ore înaintea unei reuniuni cu uşile închise a Consiliului de Securitate al ONU referitor la acest subiect, a anunţat ministrul de externe pakistanez, citat de AFP.



Imran Khan "a vorbit cu preşedintele Trump astăzi. Ei au făcut un schimb de opinii asupra situaţiei în regiune şi în special a celei din Kashmir", a declarat Shah Mehmood Qureshi într-o scurtă conferinţă de presă.



Şeful guvernului pakistanez "i-a expus în detaliu preşedintelui Trump punctul de vedere al Pakistanului", cei doi lideri având o "discuţie bună" la capătul căreia "s-a decis ca ei să rămână în contact constant", a adăugat el.



Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte vineri la sediul său din New York într-o şedinţă cu uşile închise pentru a evoca situaţia creată în Kashmir, după ce India a revocat săptămâna trecută statutul de autonomie al părţii din această regiune care se află sub controlul ei şi pe care Pakistanul o revendică.



Pakistanul, care a calificat această decizie drept "ilegală", a afirmat într-o primă reacţie că vrea să-şi apere interesele pe cale diplomatică.



Imran Khan a adoptat apoi miercuri un ton belicos faţă de New Delhi, afirmând că armata pakistaneză este "pregătită" să "dea o ripostă fermă" omoloagei sale indiene dacă aceasta ar decide să intervină în partea Kashmirului controlată de Pakistan.



SUA, Rusia, China, Regatul Unit şi Franţa sunt cele cinci ţări membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU.



Ciocniri au opus câteva sute de manifestanţi poliţiei indiene la Srinagar, capitala Kashmirului administrat de India.



Pakistanul şi India au purtat trei războaie după separarea în 1947, două dintre ele cu privire la Kashmir, un teritoriu muntos populat în majoritate de musulmani.

