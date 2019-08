Prognoză agrometeo: Secetă în regiunile agricole unde se cultivă porumb

Această săptămână va fi marcată de secetă pedologică moderată, puternică şi chiar extremă în majoritatea regiunilor agricole unde se cultivă porumb, după cum arată prognoza agrometeorologică pentru perioada 20 - 26 august, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).



"În cultura neirigată de porumb, rezerva de apă pe adâncimea de sol 0-100 centimetri va prezenta valori scăzute şi deosebit de scăzute, seceta pedologică fiind moderată, puternică şi extremă, în majoritatea regiunilor agricole. Conţinutul de umiditate din sol se va încadra în limite satisfăcătoare până la apropiate de optim, pe suprafeţe extinse din Transilvania, local în centrul, vestul, nordul şi nord-vestul Moldovei, nord-vestul, nordul şi izolat vestul Munteniei, nordul şi estul Olteniei, nord-vestul Banatului", arată prognoza.



Ritmurile de dezvoltare şi maturare la culturile de câmp vor evolua mai intens pe arealele agricole cu o bună aprovizionare cu apă a solului. Temperaturile maxime ridicate din aer, situate peste pragurile biologice critice de rezistenţă ale plantelor (30 - 32 grade Celsius) vor determina răsucirea frunzelor în orele de amiază, uscarea parţială/totală a aparatului foliar şi forţări stadiale.



"Sub aspect fenologic, la cultura de floarea-soarelui se va înregistra maturitatea în ceară (20-100%) şi deplină (10-70%), în cea mai mare parte a regiunilor. În funcţie de data semănatului, agrotehnica aplicată şi gradul de precocitate al hibridului, porumbul va parcurge fazele de mătăsire (70-100%), maturitate în lapte şi ceară (10-100%), precum şi deplină (10-30%), în toate zonele de cultură. Sfecla de zahăr se va afla la alungirea/îngroşarea axei hipocotile şi acumularea zahărului în rădăcină, iar cartoful la dezvoltarea tuberculilor, veştejirea/uscarea vrejilor şi maturitatea tehnologică, izolat fiind posibilă declanşarea recoltării la soiurile de vară", scrie prognoza ANM.



La speciile pomicole vor predomina fazele de creştere şi coacere a rodului, acumularea zahărului în fructe, precum şi recoltarea la speciile ajunse la maturitatea de consum. În majoritatea podgoriilor, viţa de vie va înregistra creşterea şi dezvoltarea boabelor, acumularea zaharurilor, iar la soiurile timpurii, maturarea boabelor şi coacerea în 'pârgă'.



Condiţiile agrometeorologice vor fi în general favorabile desfăşurării lucrărilor agricole de sezon (recoltare, erbicidări, tratamente fito-sanitare, eliberarea terenurilor de resturile vegetale, arături, etc), în zilele fără precipitaţii.



Sub aspect termic, în această perioadă va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obişnuit în cea mai mare parte a teritoriului, chiar deosebit de ridicat în zonele de câmpie. Temperatura medie diurnă a aerului va fi cuprinsă între 18 şi 29 grade Celsius, abaterile termice pozitive fiind de 1 - 5 grade Celsius, la nivelul întregii ţări. Temperatura maximă a aerului se va încadra între 25 şi 36 grade Celsius , în majoritatea regiunilor, iar cea minimă a aerului va oscila între 11 şi 23 de grade Celsius, în cea mai mare parte a zonelor de cultură, valori mai scăzute fiind posibile în depresiunile din estul Transilvaniei.



Din punct de vedere al precipitaţiilor, în perioada 20 - 26 august, se întrevăd ploi locale, izolat sub formă de aversă, însoţite de descărcări electrice şi intensificări temporare ale vântului, în aproape toată ţara.

