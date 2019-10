Prognoza meteo în perioada 7 - 20 octombrie. Vremea se încălzeşte în următoarele două săptămâni

Vremea se va încălzi pe parcursul următoarelor două săptămâni, după o perioadă în care valorile termice scăzuseră semnificativ la nivelul întregii ţări, se arată în prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), publicată luni şi valabilă pentru perioada 7 - 20 octombrie 2019.



Astfel, începând cu data de 9 octombrie, temperaturile maxime vor atinge şi 25 de grade Celsius, minimele vor ajunge până la 8-9 grade, însă condiţiile de apariţie a ploilor vor rămâne destul de ridicate aproape pe tot parcusul intervalului de prognoză.



În Banat, în primele două zile de prognoză, vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă din an, cu o medie a temperaturilor maxime de 14 grade Celsius. Pe 9 octombrie vremea se va încălzi, astfel încât această medie se va situa în jurul valorii de 21 de grade. Cu mici variaţii, de la o zi la alta, temperaturile maxime se vor menţine, în medie, în jurul a 20 de grade până pe 12 octombrie şi vor ajunge pe 14 octombrie la 25 de grade Celsius. În ultimele zile de prognoză, vremea se va răcori uşor şi treptat, spre 20 de grade. Temperaturile minime vor fi scăzute în intervalul 7-9 octombrie, când media lor va fi de 3 - 5 grade. Ulterior, până la sfârşitul celor două săptămâni, media temperaturilor minime va creşte semnificativ, fiind cuprinsă între 7 şi 10 grade. Vor fi ploi locale, în general slabe, cu probabilitatea mai ridicată de apariţie în intervalul 9-11 octombrie, precum şi în unele zile din intervalul 16-20 octombrie 2019.



În Crişana, în primele din această săptămână, vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă din an, cu o medie a temperaturilor maxime de 13 grade. Pe 9 octombrie vremea se va încălzi, iar media se va situa în jurul valorii de 20 de grade. Cu mici variaţii, de la o zi la alta, temperaturile maxime se vor menţine, în medie, în jurul a 19 grade până pe 12 octombrie şi vor ajunge, pe 14 octombrie, la 25 de grade. În ultimele zile de prognoză, vremea se va răcori uşor şi treptat, spre 20 de grade. Temperaturile minime vor fi scăzute în intervalul 7 - 9 octombrie, când media lor va fi de 2 - 4 grade. Ulterior, până la sfârşitul celor două săptămâni, media temperaturilor minime va creşte semnificativ, fiind cuprinsă între 7 şi 9 grade. Vor fi ploi locale, în general slabe, cu probabilitatea mai ridicată de apariţie în intervalul 9-11 octombrie, precum şi în unele zile din intervalul 16-20 octombrie.



În Transilvania, după două zile cu vreme deosebit de rece pentru această perioadă din an, când media temperaturilor maxime va fi de 11 grade, în următoarele două zile vremea se va încălzi, astfel încât pe 10 octombrie această medie se va situa în jurul valorii de 18 grade, uşor mai ridicată decât media climatologică specifică acestei date. Cu mici variaţii, de la o zi la alta, temperaturile maxime se vor menţine, în medie, în jurul a 19 grade până pe 15 octombrie. În ultimele zile de prognoză vremea se va răcori uşor, cu aproximativ 2 grade. Temperaturile minime vor fi scăzute în intervalul 7-9 octombrie, când media lor va fi de 0 - 3 grade. Ulterior, până la sfârşitul celor două săptămâni, media temperaturilor minime va creşte uşor, fiind cuprinsă între 4 şi 7 grade. Se vor semnala precipitaţii slabe, mai ales ploi, cu probabilitatea mai ridicată de apariţie în prima zi, în intervalul 10-12 octombrie şi în unele zile din a doua săptămână.



În zona Maramureşului, vor fi două zile cu vreme deosebit de rece pentru această perioadă din an (7 şi 8 octombrie), când media temperaturilor maxime va fi de 11 grade, în următoarele zile vremea se va încălzi treptat, astfel încât pe 14 octombrie această medie se va situa în jurul valorii de 21 de grade Celsius, mai ridicată decât norma climatologică specifică acestei date. Deşi vremea se va răcori uşor în ultimele zile de prognoză, temperaturile maxime se vor menţine, în medie, în jurul a 19 grade Celsius. Temperaturile minime vor fi scăzute în intervalul 7-9 octombrie, când media lor va fi de 0 - 2 grade. Până la sfârşitul celor două săptămâni, media temperaturilor minime va fi în creştere, fiind cuprinsă între 5 şi 8 grade. Se vor semnala precipitaţii slabe, mai ales ploi, cu probabilitatea mai ridicată de apariţie în prima zi, în intervalul 10-12 octombrie şi în unele zile din a doua săptămână.



În Moldova, după două zile cu vreme deosebit de rece pentru această perioadă din an, când media temperaturilor maxime se va situa în jurul a 9 grade, în următoarele zile vremea se va încălzi, astfel încât pe 10 octombrie această medie se va situa în jurul valorii de 21 grade Celsius, mai ridicată decât norma climatologică specifică acestei date. Deşi vremea se va răcori în următoarele zile de prognoză, când temperaturile maxime vor fi, în medie, în jurul a 18 grade, apoi ele se vor situa între 17 şi 20 de grade. Temperaturile minime vor fi scăzute în intervalul 7-9 octombrie, când media lor va fi de 1 - 4 grade. Ulterior, media temperaturilor minime va fi creşte, fiind cuprinsă între 5 şi 8 grade. Se vor semnala precipitaţii slabe, mai ales ploi, cu probabilitatea mai ridicată de apariţie în prima zi, în intervalul 10-12 octombrie precum şi în unele zile din a doua săptămână.



În Dobrogea, în primele două zile de prognoză, vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă din an, cu o medie a temperaturilor maxime de 13 grade. În următoarele două zile vremea se va încălzi, astfel încât pe 10 octombrie această medie se va situa în jurul valorii de 21 grade, uşor mai ridicată decât media climatologică specifică acestei date. Cu mici variaţii, de la o zi la alta, temperaturile maxime se vor menţine, în medie, în jurul a 20 de grade până pe 15 octombrie. În ultimele zile de prognoză, vremea se va răcori uşor, cu aproximativ două grade. Temperaturile minime vor fi scăzute în intervalul 7-9 octombrie, când media lor va fi de 5 - 7 grade. Ulterior, până la sfârşitul celor două săptămâni, media temperaturilor minime va creşte semnificativ, fiind cuprinsă între 9 şi 12 grade. Vor fi ploi locale, în general slabe, cu probabilitatea mai ridicată de apariţie în prima zi, în intervalul 10-12 octombrie, precum şi în unele zile ale celei de-a doua săptămâni.



În regiunea Munteniei, în primele două zile de prognoză, vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă din an, cu o medie a temperaturilor maxime de 11 grade. În următoarele două zile vremea se va încălzi semnificativ, astfel încât pe 10 octombrie această medie se va situa în jurul valorii de 24 grade, mai ridicată decât media climatologică specifică acestei date. Cu mici variaţii, de la o zi la alta, temperaturile maxime se vor menţine, în medie, în jurul a 21 de grade până pe 15 octombrie. În ultimele zile de prognoză, vremea se va răcori uşor, cu aproximativ două grade. Temperaturile minime se vor menţine scăzute în intervalul 7-9 octombrie, când media lor va fi de 3 - 6 grade. Până la sfârşitul celor două săptămâni, media temperaturilor minime va fi în creştere, fiind cuprinsă între 7 şi 11 grade. Se vor semnala ploi slabe, cu probabilitatea mai ridicată de apariţie în prima zi, în intervalul 10-12 octombrie, precum şi în unele zile ale celei de-a doua săptămâni.



În Oltenia, în primele două zile de prognoză, vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă din an, cu o medie a temperaturilor maxime în jurul a 13 grade. În următoarele două zile vremea se va încălzi semnificativ, astfel încât pe 10 octombrie această medie se va situa în jurul valorii de 23 grade, mai ridicată decât media climatologică specifică acestei date. Cu mici variaţii, de la o zi la alta, temperaturile maxime se vor menţine, în medie, în jurul a 21 de grade până pe 15 octombrie. În ultimele zile de prognoză, vremea se va răcori uşor, cu aproximativ 2 grade. Temperaturile minime vor fi scăzute în intervalul 7-9 octombrie, când media lor va fi de 4 - 6 grade. Ulterior, până la sfârşitul celor două săptămâni, media temperaturilor minime va fi în creştere, fiind cuprinsă între 7 şi 11 grade. Vor fi ploi locale, în general slabe, cu probabilitatea mai ridicată de apariţie în prima zi, în intervalul 10-12 octombrie, precum şi în unele zile din intervalul 16-20 octombrie.



La munte, luni şi marţi (7 - 8 octombrie), vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă din an, cu o medie a temperaturilor maxime de 3 grade. În următoarele două zile vremea se va încălzi, iar pe 10 octombrie această medie se va situa în jurul valorii de 13 grade, mai ridicată decât media climatologică specifică acestei date, valoare ce se menţine, cu mici variaţii, de la o zi la alta, până pe 15 octombrie. În ultimele zile de prognoză, vremea se va răcori uşor, cu aproximativ două grade. Temperaturile minime vor fi scăzute în intervalul 7-9 octombrie, când media lor va oscila între -3 şi 0 grade. Ulterior, media temperaturilor minime va fi în creştere, fiind cuprinsă între 1 şi 6 grade. Vor fi precipitaţii cu probabilitatea mai ridicată de apariţie, în prima zi, când vor fi mai ales ninsori şi predominant ploi în intervalul 10-12 octombrie, precum şi în unele zile ale celei de-a doua săptămâni.



Estimările sunt realizate folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.

Agerpres