Prognoza METEO pentru 15, 16, 17 şi 18 ianuarie: Viscol şi ger în toată ţara

Vremea se va răci semnificativ în cea mai mare parte a ţării, iar ninsorile vor mai continua să fie prezente în Transilvania, Maramureş şi Crisana şi cu totul izolat în nordul Olteniei şi al Moldovei. Vântul va sufla cu putere în sudul Olteniei şi pe litoral şi slab până la moderat în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi între -7 si -2 grade în Transilvania şi Maramureş cu cele mai scăzute valori aşteptate în depresiuni.

Marţi-7/0 cer noros

Vremea se va raci semnificaruv în toată ţara.Ninsorile vor continua să cadă în Transilvania, Maramureş şi Crisana şi cu totul izolat în nordul Olteniei şi al Moldovei.

Miercuri 6/-1 ninsoare

Ninsorile vor continua sa cada pe arii relativ extinse in regiunile intracarpatice.

Joi -3/6 nori

Cerul va fi mai mult noros.Vantul va sufla moderat spre tare in sudul Olteniei si al Transilvaniei si slab, cel mult slab pana la moderat in celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi incadrate in general intre -3 si 2 grade in Transilvania si Maramures, 1-6 grade in Banat

Vineri -4/2 nori

Vremea va fi inchisa in centrul si nordul teritoriului, unde va ninge pe arii extinse. Local in Banat si Crisana se vor semnala si precipitatii mixte si va exista riscul depunerii de polei.





Temperaturi în principalele oraşe:

Bucureşti 1 cer noros

Craiova 1 ninsoare

Timişoara -3 ninsoare

Sibiu -2 cer noros

Suceava -2 cer noros

Galaţi 0 cer noros

Constanţa 3 cer noros

Cluj-Napoca 0 ninsoare

Bacău -4 cer noros

Baia Mare -3 ninsoare

Iaşi 0 cer noros

Oradea 2 ninsoare

Reşiţa 0 ninsoare

Piteşti 2 cer noros

Braşov -2 cer noros

Ora la care răsare şi apune soarele

Soarele răsare: 7:50 Soarele apune: 17:00

Presiunea atmosferică: 769 mmHg

Viteza vântului: 10 km/h (S-E)