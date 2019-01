Prognoza METEO pentru 18, 19, 20 şi 21 ianuarie: Cer noros

Cerul va fi noros in toate regiunile tarii. In Maramures temperaturile maxime vor varia intre 3 si 5 grade, in Moldova intre 1 si 6 grade, Transilvania 2 - 7 grade, Crisana 5 - 8 grade, Banat 6 - 9 grade, Oltenia 6 - 11 grade, Muntenia 3 - 9 grade si Dobrogea intre 5 si 8 grade.



Vineri -2/7 cer noros

Sâmbătă-4/5 cer noros

Duminică-1/0

Luni-1/0

Temperaturi în principalele oraşe:

Bucureşti 5 cer noros

Craiova 7 cer noros

Timişoara 8 nori

Sibiu 5 cer noros

Suceava -2 ninsoare

Galaţi 4 cer noros

Constanţa 8 cer noros

Cluj-Napoca -2 ninsoare

Bacău 6 cer noros

Baia Mare 2 ninsoare

Iaşi 4 cer noros

Oradea 3 ninsoare

Reşiţa 0 ninsoare

Piteşti 7cer noros

Braşov 1 cer noros

Ora la care răsare şi apune soarele

Soarele răsare: 7:47 Soarele apune: 17:04

Presiunea atmosferică: 769 mmHg

Viteza vântului: 10 km/h (S-E)