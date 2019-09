Prognoza METEO pentru 30 septembrie - 28 octombrie. Temperatura SCADE, iar FRIGUL se instalează la sfârșitul lunii octombrie

Vremea 30 septembrie - 28 octombrie. Prognoza meteo pentru luna octombrie 2019 are temperaturi ridicate, însă frigul se va resimți la finalul lunii, când temperaturile maxime nu vor depăși 16 grade C la București, respectiv 9 grade C la munte, iar minimele coboară până la 0 grade. Meteorologii de ANM au emis Estimarea evoluţiei valorilor termice şi a precipitaţiilor în intervalul 30 septembrie - 28 octombrie.

Săptămâna 30.09.2019 – 07.10.2019

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în extremitatea de sud a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele specifice ale perioadei. Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în regiunile centrale și nordice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această săptămână.

Săptămâna 07.10.2019 – 14.10.2019

Temperaturile medii estimate pentru această săptămână se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 14.10.2019 – 21.10.2019

Valorile termice estimate pentru acest interval vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 21.10.2019 – 28.10.2019

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, în toate regiunile.