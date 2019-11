Prognoza meteo pentru noiembrie. Spre sfârșitul lunii apar lapovița și ninsoarea

Luna noiembrie păstrează caracteristici ale sezonului de toamnă în prima sa decadă, dar treptat, spre sfârşitul lunii, vor apărea lapoviţa şi uneori ninsoarea, iar valorile termice vor marca o scădere considerabilă faţă de luna octombrie, în timp ce precipitaţiile vor fi în uşoară creştere, se arată în caracterizarea climatică a acestei luni, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).



"În nopţile senine, frigul este adesea pătrunzător, iar bruma şi îngheţul la sol sunt fenomene des întâlnite. Masele de aer umed şi cele reci continentale ce se deplasează dinspre Câmpia Rusă se întâlnesc adesea deasupra ţării noastre astfel că vremea se menţine închisă şi umedă zile de-a rândul. În aceste condiţii şi valorile termice marchează o scădere considerabilă faţă de luna octombrie", precizează specialiştii ANM.



Din datele înregistrate în perioada 1961-2018 la staţiile meteorologice din reţeaua Administraţiei Naţionale de Meteorologie se constată că temperatura medie multianuală a lunii noiembrie nu depăşeşte 8 grade Celsius decât în zona litoralului.



În zonele joase din Dobrogea şi Banat, dar şi în lunca Dunării, mediile de temperatură se situează între 6 şi 8 grade Celsius. În zonele de câmpie şi de deal din Muntenia, Oltenia, Moldova, Banat, Crişana şi Maramureş sunt caracteristice valori medii între 4 şi 6 grade. În Transilvania, nordul Moldovei, în Subcarpaţii Moldovei şi de Curbură, temperatura medie variază între 2 şi 4 grade Celsius. În zona montană joasă şi în depresiunile intra-montane sunt caracteristice temperaturi medii cuprinse între minus 2 şi plus 2 grade Clesius, iar în zona montană înaltă (peste 1.500 de metri) aceste valori coboară sub minus 4 chiar minus 2 grade Celsius.



"Destul de rar, aerul cald venit dinspre bazinul Mediteranei pătrunde până la latitudinea ţării noastre, situaţie în care se pot înregistra temperaturi mari, neobişnuite pentru această lună, ce pot ajunge până în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Astfel de temperaturi extreme s-au înregistrat, de exemplu, în anii: 1926, 1990, 1994 sau 2004", susţin meteorologii.



Temperatura maximă absolută a lunii noiembrie în România este 30,5 grade Celsius şi a fost înregistrată la Călăraşi în data de 1 noiembrie 1926. La Bucureşti, maxima absolută este de 29,4 grade Celsius, înregistrată la staţia meteorologică Bucureşti-Filaret, tot în data de 1 noiembrie 1926.



Au existat şi ani în care s-au înregistrat temperaturi minime, la fel de neobişnuite pentru luna noiembrie, majoritatea sub minus 15 grade Celsius, ca de exemplu: 1993, 1989, 1975 sau 1948. Temperatura minimă absolută din noiembrie în România este minus 30,8 grade Celsius, înregistrată la Vf. Omu, în data de 30 noiembrie 1957.



La Bucureşti, minima absolută este de minus 19,4 grade Celsius, înregistrată în 26 noiembrie 1993, la Bucureşti-Băneasa.



În ceea ce priveşte regimul precipitaţiilor din noiembrie, acesta înregistrează o uşoară creştere faţă de luna precedentă.



Cantităţi lunare, medii multianuale, mai mici de 30 l/mp sunt înregistrate, în Delta Dunării, izolat, în centrul şi nord-estul ţării. Între 30 şi 50 l/mp sunt caracteristice Dobrogei, Munteniei, Moldovei şi celei mai mari părţi a Transilvaniei. Valori între 75 şi 100 l/mp se înregistrează în zona montană înaltă (peste 1.500 de metri).



Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii din noiembrie, înregistrată la staţiile meteorologice din România, este de 357,9 l/mp, la Dr. Tr. Severin, în anul 1937.



La Bucureşti, maxima absolută lunară de precipitaţii este de 224,5 l/mp, înregistrată la Bucureşti-Afumaţi, în anul 1966.



Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii căzută în 24 de ore, înregistrată la staţiile meteorologice din România, este 146,8 l/mp (Dr. Tr. Severin, 6 noiembrie 1937). La Bucureşti, cantitatea maximă absolută de precipitaţii cazută în 24 de ore este de 78,4 l/mp şi a fost consemnată în 4 noiembrie 1962, la Bucureşti-Filaret.

