Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni. Ploi și maxime de 23 de grade

Regimul termic se va menţine în limite normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări, valorile termice de peste zi ajungând până la 22-23 de grade Celsius și vor apărea şi precipitaţii slabe spre moderate cantitativ, potrivit prognozei Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), valabilă pentru perioada 23 septembrie - 6 octombrie 2019.



În Banat, pe parcursul primei săptămâni, temperaturile diurne vor fi în scădere, urmând a se situa în marea lor majoritate sub cele normale, cu valori medii regionale de 18 - 20 de grade. Minimele nocturne vor fi însă mult mai ridicate decât în intervalul anterior, cu 11 - 14 grade. După 28 septembrie maximele vor fi de 20 - 23 de grade şi minimele de 9 - 11 grade. O uşoară răcire a vremii este estimată după 4 octombrie. Probabilitatea de ploaie va fi ridicată pe tot parcursul intervalului de referinţă şi, temporar, în special în zilele de 23, 24 şi 26 septembrie, vor fi cantităţi de apă în general moderate.



În Crişana, temperaturile diurne vor fi apropiate sau uşor sub cele normale, cu valori medii de 19 - 21 de grade. Minimele nocturne vor fi mult mai ridicate decât în intervalul anterior, cu valori între 11 şi 14 grade. În perioada 28 septembrie - 3 octombrie sunt prognozate valori mai ridicate, cu maxime de 20 - 23 de grade şi minime de 9 - 12 grade. O uşoară răcire a vremii este estimată după 4 octombrie. Ploile îşi vor face apariţia pe tot parcursul intervalului de referinţă, în special în zilele de 23 şi 26 septembrie, când vor fi cantităţi de apă moderate.



În Transilvania, în cea mai mare parte a in valorile termice diurne vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă din an, cu maxime de 18 - 21 de grade. Minimele nocturne vor fi de 8 - 12 grade. Pentru perioada 29 septembrie - 2 octombrie este estimată o creştere a temperaturilor diurne, în timp ce în cursul nopţilor se vor înregistra valori apropiate de normal. Ulterior acestui interval, se estimează o uşoară răcire a vremii. Probabilitatea pentru apariţia ploilor va fi relativ ridicată, însă acestea vor fi în general slabe cantitativ, doar pentru perioada 26 - 27 septembrie fiind posibile şi cantităţi de apă mai însemnate.



În Maramureş valorile ajunge la maxime de 21 - 23 de grade şi minime între 9 şi 12 grade. După 25 septembrie, temperaturile vor fi ziua în medie 18 - 20 de grade, iar noaptea de 7 - 10 grade. O uşoară răcire a vremii este estimată după 4 octombrie. Probabilitatea de apariţie a ploilor slabe şi moderate cantitativ va fi relativ ridicată în perioada 25 - 27 septembrie şi în jurul datei de 30 septembrie.



În Moldova, valorile vor avea maxime de 18 - 22 de grade, mai rece urmând a fi 27 septembrie. Minimele nocturne vor fi în ecartul 8 - 12 grade. După o uşoară creştere de temperatură prognozată pentru perioada 28 septembrie - 2 octombrie, este estimată o răcire a vremii. Ploile îşi vor face apariţia mai ales între 25 - 27 septembrie şi pe 30 septembrie.



În Dobrogea, media maximelor va fi de 20 - 22 de grade, iar cea a minimelor de 10 - 15 grade. Valori de temperatură uşor mai mari, 22 - 24 de grade cele diurne, sunt posibile pe 30 septembrie, iar pentru finalul celor două săptămâni de prognoză este estimată o răcorire a vremii. Probabilitatea pentru apariţia ploilor va fi mai ridicată în intervalul 24 - 26 septembrie.



În Muntenia, vor fi maxime de 18 - 21 de grade, în medie, urmate de o încălzire a vremii pe 26 septembrie. Ulterior, temperaturile vor avea maxime de 20 - 23 de grade și minimele vor fi de 10 - 14 grade. Probabilitatea de apariţie a ploilor va fi mai ridicată în intervalul 24 - 26 septembrie.



În Oltenia, vor fi maxime de 20 - 23 de grade și minime de 10 - 14 grade. Apariţia ploilor este prognozată în intervalul 24 - 26 septembrie, când acestea se vor semnala pe arii extinse şi vor fi în general moderate cantitativ.



La munte, vor fi valori de 8 - 15 grade, iar pe parcursul nopţilor temperaturi uşor negative vor fi doar la altitudini de peste 2.000 de metri. După uşoara încălzire din perioada 29 septembrie - 1 octombrie, sunt estimate temperaturi în scădere. Probabilitatea de ploaie va fi cu precădere în perioada 24 - 27 septembrie şi în jurul datei de 30 septembrie.



Estimările sunt realizate folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.

AGERPRES