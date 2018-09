Prognoza METEO pentru weekend. Vremea va fi schimbătoare

VREMEA. După ce vineri vremea se va mai încălzi, sâmbătă și duminică, temperaturile scad: frig și ploi sunt anunțate în vremea de weekend.

VREMEA. Vineri vremea va fi frumoasă în toată țara și se va încălzi, valorile termice urmând să revină în normalul climatologic al sfârșitului de luna septembrie. Vântul va suflă slab până la moderat în sudul litoralului și mai mult slab în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 17 și 22 de grade în Transilvania și Maramureș și 20-25 de grade Celsius în restul țării, cu cele mai ridicate valori așteptate a se înregistra în Banat.

In week-end vremea va fi schimbatoare, sambata fiind asteptate unele precipitatii slabe sub forma de ploaie local in estul tarii, iar duminica cerul se va degaja din nou in toate regiunile. Temperaturile vor fi placute sambata, cu maxime de pana la 20-25 de grade Celsius la nivel national, in timp ce duminica se asteapta o usoara racire pe partea estica, temperaturile la nivelul intregii tari urmand sa fie incadrate in general intre 17 si 22 de grade, cu cele mai scazute valori asteptate in depresiunile din estul Transilvaniei si in nordul Moldovei, iar cele mai ridicate in sudul Banatului si al Olteniei.

VREMEA. București

Vremea în București vineri- duminică este la extreme. Vineri, vremea se ameliorează, temperaturile atingând valori apropiate ale aceste perioade. Prognoza meteo la București anunță maxime și minie care se vor încadra între 22°C și 9°C, cu vânt moderat. Nu sunt anunțate ploi. Pentru cei care sperau într-o reîncălzire a vremii, veștile sunt foarte proaste. Temperaturile scad dramatic în weekend, în special, duminică, când, la amiază, valorile nu vor depăși 17 grade Celsius. Săptămâna viitoare va debuta cu ploi.

VREMEA. La munte

Vineri, Vremea la munte cerul se menține în mare parte senin, vântul va sufla variabil dinspre NNE. Temperaturile maxime și minime se încadrează între 21°C și 6°C, și nu sunt anunțate ploi. Vremea în weekend se va schimba simțitor la munte: sâmbătă va ploua mult, iar duminică nu vor fi mai mult de 15 grade la amiază.

VREMEA. Pe litoral

Vineri, Vremea pe litoral aduce maxime de 20°C și minime de 13°C. Vântul va sufla moderat. Vremea în weekend sâmbătă-duminică pe litoral se schimba simțitor de duminică, când sunt așteptate ploi întreaga zi, scrie vremea.ro.