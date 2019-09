Seceta afectează culturile agricole din majoritatea regiunilor țării

Seceta pedologică moderată, puternică şi chiar extremă a cuprins majoritatea regiunilor agricole din ţară, arată prognoza agrometeorologică publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 11 - 17 septembrie,.



Conţinutul de umiditate în stratul de sol 0-20 cm (ogor) va prezenta valori scăzute (secetă pedologică moderată) şi deosebit de scăzute (secetă pedologică puternică şi extremă), în aproape toată ţara. Izolat în centrul şi estul Moldovei, nord-vestul Banatului, rezerva de apă din sol se va încadra în limite satisfăcătoare.



Pe suprafeţele agricole unde se menţin deficite de umiditate în sol, atât lucrările de pregătire a patului germinativ în vederea însămânţărilor de toamnă, cât şi ritmurile de vegetaţie ale plantelor vor fi în continuare stânjenite. Izolat, procesele de coacere şi maturare la culturile de câmp şi speciile pomi-viticole se vor desfăşura mai intens, îndeosebi pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apă a solului.



Sub aspect fenologic, floarea-soarelui aflată la maturitatea deplină (30-100%) se va recolta pe suprafeţe agricole extinse, în cea mai mare parte a teritoriului. Cultura de porumb va parcurge fazele de maturitate ceară (70-100%) şi deplină (30-100%), continuându-se lucrările de recoltare în majoritatea zonelor. La sfecla de zahăr vor predomina îngroşarea axei hipocotile şi acumularea zahărului în rădăcină, local, fiind posibilă declanşarea maturităţii tehnologice.



În toate bazinele specializate, cartoful va înregistra fazele de veştejire a vrejilor şi maturitate tehnologică, iar soiurile semitardive se vor recolta în continuare. În plantaţiile pomi-viticole se vor semnala creşterea şi coacerea rodului, precum şi recoltarea la varietăţile de sezon.



Lucrările agricole de recoltare, transport şi depozitare, eliberarea terenurilor de resturile vegetale, arături, pregătirea patului germinativ, semănat, etc., se vor putea efectua în condiţii bune, fiind temporar întrerupte în zilele cu precipitaţii.



Din punct de vedere termic, intervalul se va caracteriza printr-o vreme mai caldă decât în mod normal, în majoritatea zonelor agricole. Temperatura medie diurnă a aerului va oscila între 13 şi 26 de grade Celsius, mai ridicată, cu 1 - 7 grade Celsius, în raport cu mediile multianuale, la nivelul întregului teritoriu.



Temperatura maximă a aerului se va încadra între 20 şi 32 de grade Celsius, în aproape toată ţara, iar cea minimă între 7 şi 19 grade Celsius în cea mai mare parte a regiunilor agricole, valori mai scăzute fiind posibile în zonele depresionare.



Temperatura medie a solului la adâncimea de 5 cm se va situa la valori de 14 şi 28 de grade Celsius, limite favorabile pentru continuarea însămânţărilor la culturile de rapiţă şi orz de toamnă, în special pe suprafeţele cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului.

Sunt posibile ploi locale, izolat sub formă de aversă, însoţite de descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului, mai frecvente în vestul şi nord-vestul ţării.

