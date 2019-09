Secetă în toate regiunile țării. Vreme bună pentru însămânțările de toamnă

fotokostic/Getty Images/iStockphoto Farmer seeding crops at field Farmer seeding crops at field

Săptămâna viitoare va fi mai cald decât în mod obișnuit în aproape toată țara, iar temperatura medie în timpul zilei se va încadra între 11 şi 26 de grade, abaterile termice pozitive fiind de 1 - 7 grade în majoritatea zonelor de cultură, potrivit prognozei agrometeorologice aferente perioadei 14-20 septembrie a Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).



Temperatura maximă a aerului va oscila între 18 şi 32 grade în cea mai mare parte a regiunilor agricole, iar cea minimă se va situa între 4 şi 20 grade pe aproape întreg teritoriul, valori mai scăzute fiind posibile în depresiunile din estul Transilvaniei.



Temperatura medie a solului la adâncimea de 5 centimetri va fi cuprinsă între 12 şi 25 grade, optimă continuării pregătirii patului germinativ în vederea însămânţărilor de toamnă, precum şi desfăşurării fazelor incipiente de vegetaţie la culturile (rapiţă şi orz) înfiinţate până în prezent, respectiv, germinare şi răsărire.



Se prognozează ploi locale, izolat sub formă de aversă, însoţite de descărcări electrice şi intensificări temporare ale vântului, acestea fiind nesemnificative din punct de vedere agricol. Rezerva de apă în stratul de sol 0-20 cm/ogor se va încadra în limite scăzute şi deosebit de scăzute, seceta pedologică fiind moderată, puternică şi extremă, în aproape toată ţara. Izolat în nord-vestul Banatului, conţinutul de umiditate din sol va prezenta valori satisfăcătoare.



Pe terenurile unde se vor menţine deficite de umiditate în sol, procesele de maturare ale speciilor prăşitoare vor fi mai intense, semnalându-se forţări stadiale. Lucrările de pregătire a patului germinativ în vederea înfiinţării culturilor de toamnă în epoca optimă se vor desfăşura cu dificultate.



La floarea-soarelui se va semnala maturitatea deplină (50-100%), continuându-se şi local chiar finalizându-se lucrările de recoltare. Sub aspect fenologic, porumbul îşi va definitiva faza de maturitate în ceară (90-100%), plantele aflându-se predominant la maturitatea deplină (10-100%) şi recoltarea, în toată ţara.



Sfecla de zahăr din toate bazinele de cultură va înregistra îngroşarea axei hipocotile concomitent cu acumularea zahărului în rădăcină, iar la cartof vor predomina uscarea vrejilor şi recoltarea, în cea mai mare parte a regiunilor agricole.



În majoritatea plantaţiilor, pomii fructiferi şi viţa de vie se vor afla la creşterea şi coacerea fructelor/boabelor, acumularea zahărului, precum şi recoltarea la soiurile ajunse la maturitatea de consum.



La rapiţa şi orzul de toamnă semănate până în prezent se vor semnala germinarea şi răsărirea, extinzându-se suprafeţele însămânţate în majoritatea regiunilor.



În general, condiţiile menţionate vor favoriza continuarea lucrărilor agricole de sezon, respectiv recoltare, transport, depozitare, eliberarea terenurilor de resturile vegetale, arături, pregătirea patului germinativ, semănat etc.



Specialiştii ANM recomandă efectuarea arăturilor şi pregătirea patului germinativ în vederea însămânţării culturilor de toamnă în epoca optimă, pe arealele cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului; în zonele unde conţinutul de umiditate din sol în stratul arabil este scăzut se recomandă lucrări superficiale de pregătire a terenului; continuarea lucrărilor de recoltare, transport şi depozitare ale produselor agricole de sezon; eliberarea suprafeţelor agricole de resturile vegetale.



AGERPRES