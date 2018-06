Secetă pedologică în Dobrogea și pe zone din Moldova și Muntenia

Seceta pedologică moderată şi izolat puternică se va semnala pe suprafeţe extinse din Dobrogea, local în estul şi sud-estul Moldovei, dar şi în nord-estul Munteniei, însă procesele vegetative la culturile de câmp şi la speciile pomi-viticole se vor desfăşura pe ansamblu normal, în cea mai mare parte a teritoriului agricol al ţării, relevă prognoza agrometeorologică, valabilă pentru perioada 30 iunie - 6 iulie 2018, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).



"Aprovizionarea cu apă pe profilul de sol 0-100 cm, în cultura grâului de toamnă, se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime, pe aproape întreg teritoriul agricol. În cea mai mare pare a Dobrogei, local în sud-estul şi estul Moldovei, nord-estul Munteniei, se vor înregistra deficite de umiditate în sol (secetă pedologică moderată şi izolat puternică). În cultura neirigată de porumb, rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm, va prezenta valori satisfăcătoare până la apropiate de optim şi optime, în majoritatea regiunilor agricole. Seceta pedologică moderată şi izolat puternică se va semnala pe suprafeţe extinse din Dobrogea, local în estul şi sud-estul Moldovei, nord-estul Munteniei", precizează specialiştii ANM.



În condiţiile agrometeorologice prognozate, procesele vegetative, atât la culturile de câmp, cât şi la speciile pomi-viticole se vor desfăşura pe ansamblu normal, în cea mai mare parte a teritoriului agricol al ţării.



Orzul de toamnă se va recolta în continuare în cea mai mare parte a regiunilor, iar în zonele agricole din sudul, sud-estul şi vestul ţării va fi posibilă finalizarea acestora. Cultura de grâu de toamnă va parcurge maturitatea lapte, ceară şi deplină (10-100%), iar în zonele de câmpie se vor extinde suprafeţele agricole în curs de recoltare.



În funcţie de data semănatului, la rapiţa din Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi Transilvania aflată la maturitatea deplină se va continua recoltarea, izolat fiind posibilă finalizarea acesteia. Floarea-soarelui îşi va continua creşterea şi dezvoltarea aparatului foliar (80-100%), cu un ritm rapid de înfrunzire, starea de vegetaţie fiind în general bună. În jumătatea de sud a ţării se vor extinde suprafeţele unde vor predomina fazele de formare a capitulului (40-100%) şi înflorire (10-80%).



Sub aspect fenologic, porumbul, funcţie de data semănatului şi agrotehnica aplicată, se va afla la înfrunzire (12-22 frunze), iar în semănăturile efectuate în epoca optimă se vor semnala apariţia paniculului şi înflorirea (10-100%), îndeosebi la hibrizii

extratimpurii şi timpurii.



Sfecla de zahăr din principalele bazine de cultură va parcurge înfrunzirea (10-25 frunze), precum şi alungirea/îngroşarea axei hipocotile (20-100%), iar la cartof se vor semnala îmbobocirea (50-100%), înflorirea (20-100%) şi formarea/creşterea

tuberculilor (10-50%). Speciile sâmburoase şi seminţoase vor înregistra creşterea rodului şi înfrunzirea. La soiurile timpurii de cireş, cais şi vişin aflate la maturitatea tehnologică se va continua recoltarea. Viţa de vie se va afla în fazele de înfrunzire, creştere şi alungire a lăstarilor laterali, precum şi creşterea boabelor, în majoritatea plantaţiilor.



Pe ansamblu, lucrările agricole de sezon (fertilizari, erbicidari, praşile manuale/mecanice, tratamente fito-sanitare, recoltare şi depozitare la culturile de toamna şi pomii fructiferi, etc.) vor fi întrerupte temporar doar în zilele cu precipitaţii.



Sub aspect termic, în primele zile ale intervalului va predomina un regim termic al aerului în general normal, după care se va produce o răcire în evoluţia vremii, pe aproape întreg teritoriul agricol al ţării.



Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între 14 - 24 grade Celsius la începutul perioadei, limite apropiate de mediile multianuale şi 12 şi 22 grade Celsius spre sfârşitul intervalului, abaterile termice negative fiind de 1 - 4 grade Celsius, în cea mai mare parte a ţării. Temperatura maximă a aerului va oscila între 18 - 29 grade Celsius, în majoritatea regiunilor agricole, iar cea minimă va fi cuprinsă între 5 - 19 grade Celsius, valori mai scăzute înregistrându-se în depresiunile din estul Transilvaniei.



În perioada menţionată, se prognozează ploi sub formă de aversă, dar şi torenţiale, acestea fiind însoţite de descărcări electrice şi intensificări ale vântului, izolat cu aspect de vijelie, în aproape toată ţara. De asemenea, în primele zile, local cantităţile de apă vor fi mai însemnate din punct de vedere agricol, iar izolat vor fi condiţii de producere a grindinei.

AGERPRES