Veşti excelente de la meteorologi: Vreme frumoasă şi caldă în următoarele două săptămâni

Regimul termic prognozat pentru următoarele două săptămâni (9 - 22 decembrie) va fi unul mult mai cald decât în mod normal pentru această perioadă din an, iar temperaturile vor ajunge la valori de 13 - 14 grade, în mai multe zone din ţară, în timp ce ploile vor fi destul de prezente în câteva intervale, arată prognoza de specialitate publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).



În Banat, cea mai mare parte a intervalului de prognoză va fi caracterizată de valori termice cu mult peste cele climatologic specifice perioadei din an. Se vor înregistra în medie temperaturi maxime de 7 - 12 grade, iar în perioada 16 - 20 decembrie sunt estimate valori chiar şi mai ridicate, de 11 - 15 grade Celsius. În zilele de 11 şi 12 decembrie, valorile din orele amiezelor pot fi mai mici decât în restul intervalului, în medie de 5 - 7 grade. Minimele nocturne vor fi preponderent pozitive pe parcursul celor două săptămâni şi se vor încadra într-un ecart mediu de 0 - 4 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în data de 10 decembrie, în perioada 12 - 14 decembrie şi, din nou, spre sfârşitul intervalului de referinţă.



În regimul termic va fi caracterizat în cea mai mare parte a intervalului de valori cu mult peste cele specifice lunii decembrie. Astfel, vor fi valori diurne în medie de 6 - 10 grade, iar în perioada 16 - 20 decembrie sunt estimate valori chiar şi mai ridicate, de 10 - 14 grade. În zilele de 11 şi 12 decembrie, valorile de temperatură în orele amiezelor pot fi mai mici decât în restul intervalului, în medie de 5 - 7 grade. Minimele nocturne vor fi preponderent pozitive pe parcursul celor două săptămâni şi se vor încadra într-un ecart mediu de 0 - 4 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în data de 10 decembrie, în perioada 12 - 14 decembrie şi, din nou, spre sfârşitul intervalului de referinţă.



În Transilvania, în majoritatea zilelor din intervalul de prognoză, valorile termice se vor situa în cea mai mare parte a regiunii peste cele climatologic specifice perioadei din an. Se vor înregistra, în medie, temperaturi maxime de 3 - 7 grade, iar în perioada 16 - 20 decembrie sunt estimate valori chiar şi mai ridicate, de 6 - 10 grade. Minimele termice se vor situa între -3 şi 0 grade, mediat regional, iar valori mai mici - atât ziua cât şi noaptea - vor fi în zonele depresionare. Regimul pluviometric va fi în general deficitar pe ansamblul celor două săptămâni, doar în perioada 13 - 14 decembrie probabilitatea pentru precipitaţii locale, slabe fiind mai ridicată.



În zona Maramureşului, pe parcursul următoarelor două săptămâni, valorile de temperatură se vor menţine în general peste mediile climatologice ale lunii decembrie. Maximele diurne se vor situa în medie între 4 şi 7 grade, posibil chiar mai ridicate în perioada 16 - 20 decembrie, spre un ecart mediat regional de 6 - 10 grade. Temperaturile minime vor oscila în jurul pragului de îngheţ, astfel că majoritatea valorilor vor fi între -2 şi două grade. Ploi slabe, locale vor fi în data de 10 decembrie, apoi probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai ridicată în perioada 12 - 14 decembrie şi spre sfârşitul intervalului de referinţă.



În Moldova, în cea mai mare parte a intervalului, valorile de temperatură se vor situa uşor peste cele specifice lunii decembrie, în special în zonele mai înalte de relief. Maximele diurne se vor situa în medie între 3 şi 7 grade, posibil mai ridicate în perioada 16 - 20 decembrie. Regimul termic nocturn va fi caracterizat de valori în jurul pragului de îngheţ la începutul intervalului, apoi acestea vor deveni uşor pozitive, astfel că în ansamblu media minimelor se va încadra în intervalul -2 până la două grade.

Regimul pluviometric va fi unul deficitar, probabilitatea pentru precipitaţii menţinându-se în general redusă, cu excepţia perioadei 13 - 15 decembrie.



În Dobrogea, vremea se va menţine mai caldă decât normal în luna decembrie pe tot parcursul intervalului. Se vor înregistra, în medie, temperaturi maxime între 8 - 12 grade şi minime de la două la şase grade, variaţiile de la o zi la alta fiind nesemnificative. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor (ploi locale, în general slabe) va fi mai mare în intervalul 10 - 14 decembrie.



În regiunea Munteniei, intervalul va debuta cu temperaturi apropiate de cele normale ale perioadei în zonele joase de relief, dar cu o vreme caldă în restul regiunii; valorile diurne vor fi în medie între două şi şapte grade, iar cele nocturne vor fi în general uşor negative. După data de 13 decembrie sunt estimate temperaturi în creştere ce se vor situa în marea lor majoritate peste cele climatologic specifice, cu un ecart mediu al maximelor de 6 - 12 grade, în timp ce minimele vor deveni uşor pozitive. Regimul pluviometric va fi unul deficitar, probabilitatea pentru precipitaţii menţinându-se în general redusă, cu excepţia perioadei 12 - 14 decembrie când va ploua local.



În Oltenia, intervalul va debuta cu temperaturi apropiate de cele normale ale perioadei în zonele joase de relief, dar cu o vreme caldă în restul regiunii; maximele vor fi între două şi şapte grade, iar minimele de la zero la două grade, mediat regional. După data de 14 decembrie sunt estimate temperaturi în creştere ce se vor situa în marea lor majoritate peste mediile multianuale, cu un ecart mediu al valorilor diurne de 6 - 12 grade, iar al minimelor nocturne între două şi patru grade. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai ridicată în perioada 11 - 14 decembrie, când va ploua în mare parte a regiunii, posibil moderat cantitativ şi din nou spre sfârşitul intervalului.



La munte, în cea mai mare parte a intervalului, dar cu precădere în perioada 16 -20 decembrie, valorile termice se vor situa peste cele caracteristice lunii decembrie. Temperaturile maxime se vor încadra între zero şi şase grade, iar minimele între -7 şi -1 grad, în medie. Se vor semnala precipitaţii mixte (ploaie, lapoviţă şi ninsoare) în perioada 11 - 14 decembrie, iar probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi, din nou, în creştere spre sfârşitul intervalului de referinţă.



Estimările sunt realizate folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.

