Veşti incredibile de la meteorologi: Vremea se va încălzi în această săptămână, valorile termice scad după 30 noiembrie

Regimul termic prognozat pentru această săptămână va fi unul mai cald decât în mod normal, mediile de temperatură ajungând la 15 grade Celsius, urmând ca, din 30 noiembrie, mercurul din termometre să coboare pe timpul zilei până spre 3-4 grade, se arată în prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), valabilă pentru perioada 25 noiembrie - 8 decembrie.



În Banat, vremea va fi mai caldă decât în mod normal în intervalul 25 - 29 noiembrie, când în medie se vor înregistra temperaturi maxime de 14 - 15 grade. În intervalul 30 noiembrie - 4 decembrie, procesul de răcire treptată va conduce la o medie a temperaturilor maxime de 5 grade. Ulterior, până pe 8 decembrie, această medie va atinge 9 grade. Regimul termic nocturn va fi caracterizat, în perioada 25 - 30 noiembrie, de valori medii în jurul a 6 grade, valori cu mult peste cele normale. Începând cu data de 1 decembrie, vremea se va răci, astfel că temperaturile minime se vor încadra, în medie, între zero şi două grade. Probabilitatea de apariţie a ploilor va fi în creştere începând cu data de 27 noiembrie şi, local, pot fi moderate cantitativ în prima parte a celei de-a doua săptămâni.



În Crişana, regimul termic va fi mai cald decât în mod normal, în intervalul 25 - 29 noiembrie, când în medie se vor înregistra temperaturi maxime de 13 - 14 grade. În intervalul 30 noiembrie - 4 decembrie, procesul de răcire treptată va conduce la o medie a temperaturilor maxime de 4 grade. Ulterior, această medie va fi în creştere şi va atinge 8 grade, pe 8 decembrie. Regimul termic nocturn va fi caracterizat, în perioada 25 - 30 noiembrie, de valori medii în jurul a 5 grade, cu mult peste cele normale. Începând cu data de 1 decembrie, vremea se va răci, astfel că temperaturile minime se vor încadra, în medie, între -1 şi două grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor, predominant ploi local şi temporar moderate cantitativ va fi în creştere începând cu data de 27 noiembrie.



În Transilvania, vremea va fi mai caldă decât în mod normal în intervalul 25 - 29 noiembrie, când în medie se vor înregistra temperaturi maxime de 11 - 12 grade. În intervalul 30 noiembrie - 4 decembrie, procesul de răcire treptată va conduce la o medie a temperaturilor maxime de 3 grade. Ulterior, această medie va fi în creştere şi va atinge 6 grade, pe 8 decembrie. Regimul termic nocturn va fi caracterizat, în perioada 25 - 30 noiembrie, de valori medii în jurul a 3 grade, mai ridicate decât cele normale. Începând cu data de 1 decembrie, vremea se va răci, astfel că temperaturile minime se vor încadra, în medie, între -3 şi zero grade. Precipitaţiile, predominant sub formă de ploaie, vor apărea mai mult începând cu data de 27 noiembrie.



În zona Maramureşului, va fi mai cald decât normalul perioadei, în intervalul 25 - 29 noiembrie, când în medie se vor înregistra temperaturi maxime de 11 - 12 grade. În intervalul 30 noiembrie - 4 decembrie, procesul de răcire treptată va conduce la o medie a temperaturilor maxime de 3 grade. Această medie va fi în creştere, ulterior, şi va atinge 6 grade, pe data de 8 decembrie. În perioada 25 - 30 noiembrie, regimul termic nocturn va fi caracterizat de valori medii în jurul a 4 grade, valori mai ridicate decât cele normale. Începând cu data de 1 decembrie, vremea se va răci, astfel că temperaturile minime se vor încadra, în medie, între -3 şi zero grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor, predominant ploi local şi temporar moderate cantitativ va fi în creştere începând cu data de 27 noiembrie.



În Moldova, în intervalul 25 - 29 noiembrie, vremea se va încălzi treptat, astfel încât temperaturile maxime vor ajunge, în medie, la 13 grade. Începând cu data de 30 noiembrie şi până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni de prognoză, vremea va fi apropiată de normalul termic al acestei perioade, iar media temperaturilor maxime va oscila între 4 şi 7 grade. Minimele termice se vor situa, în medie, între 1 şi 4 grade în prima săptămână, iar după data de 1 decembrie şi până în ultima zi a intervalului de prognoză, între -1 grad şi un grad Celsius. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor în general slabe va fi în creştere începând cu data de 27 noiembrie.



În Dobrogea, între 25 şi 29 noiembrie, vremea se va încălzi treptat, astfel încât temperaturile maxime vor ajunge, în medie, la 14 grade. Din 30 noiembrie şi până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni de prognoză, vremea va fi apropiată de normalul termic al acestei perioade, iar media temperaturilor maxime va oscila între 8 şi 11 grade. Minimele termice se vor situa, în medie, între 1 şi 4 grade în prima săptămână, iar după data de 1 decembrie şi până în ultima zi a intervalului de prognoză, între -1 grad şi 1 grad. Probabilitatea de apariţie a ploilor în general slabe va fi în creştere pe data de 26 noiembrie şi, temporar, pe parcursul celei de-a doua săptămâni.



În regiunea Munteniei, vremea se va încălzi treptat, în perioada 25 - 29 noiembrie, iar temperaturile maxime vor ajunge, în medie, la 15 grade. Începând din 30 noiembrie şi până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni de prognoză, vremea va fi apropiată de normalul termic al acestei perioade, iar media temperaturilor maxime va oscila între 6 şi 9 grade. Minimele termice se vor situa, în medie, între 2 şi 6 grade în prima săptămână, iar după data de 1 decembrie şi până în ultima zi a intervalului de prognoză, între 0 şi 3 grade. Apariţia ploilor va fi posibilă şi vor fi, în general, slabe va fi în creştere la începutul intervalului de prognoză şi temporar după data de 28 noiembrie.



În Oltenia, pe parcursul acestei săptămâni, până pe 29 noiembrie, vremea se va încălzi treptat, astfel că temperaturile maxime vor ajunge, în medie, la 13 grade. Începând cu data de 30 noiembrie şi până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni de prognoză, vremea va fi apropiată de normalul termic al acestei perioade, iar media temperaturilor maxime va oscila între 7 şi 10 grade. Minimele termice se vor situa, în medie, între 2 şi 5 grade în prima săptămână, iar după data de 1 decembrie şi până în ultima zi a intervalului de prognoză, între -1 grad şi 1 grad. Probabilitatea de apariţie a ploilor în general slabe va fi în creştere la începutul intervalului de prognoză şi temporar după data de 28 noiembrie.



La munte, în intervalul 25 - 28 noiembrie, vremea se va încălzi treptat, astfel încât temperaturile maxime vor ajunge, în medie, la 7 grade. Începând cu data de 29 noiembrie şi până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni de prognoză, vremea va fi apropiată de normalul termic al acestei perioade, iar media temperaturilor maxime va oscila între -2 şi 2 grade. Minimele termice se vor situa, în medie, între -1 şi două grade în prima săptămână, iar după data de 1 decembrie şi până în ultima zi a intervalului de prognoză, între -6 şi -2 grade. Precipitaţii, în general, slabe se vor semnala din data de 28 noiembrie.



Estimările sunt realizate folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.

www.agerpres.ro