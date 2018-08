VIDEO Marea Britanie: O tornada de foc impresionanta!

Un pompier a reusit sa filmeze o tornada de foc formata imediat dupa stingerea unui incendiu izbucnit la o fabrica din Swadlincote, in Marea Britanie.

Potrivit specialistilor, fenomenul, destul de rar, a aparut din cauza vantului puternic inregistrat in zona.

Focul diavolului

Un spectacol similar a putut fi observat si in timpul incendiilor care au facut ravagii in Portugalia, in toamna anului trecut. O coloana impresionanta de foc s-a ridicat deasupra padurii Arganil, in centrul tarii.

Impresionant

Numita di "focul diavolului", tornada de foc este provocata de diferentele de temperatura dintre solul cald si aerul de deasupra incendiului, care poate fi mai proaspat. Acest contrast provoaca rafale de vant localizate. Palnia astfel formata aspria si ridica flacarile. Fenomenul este foarte periculos, pentru ca poate crea doi focare de incendiu.