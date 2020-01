Vreme rece în aproape toată ţara. Prognoza meteo în perioada 27 ianuarie - 9 februarie

Regimul termic estimat de către meteorologi pentru următoarele două săptămâni (27 ianuarie - 9 februarie) va fi unul oscilant, cu perioade în care valorile termice vor fi, la început, în scădere, după care vor urca spre 10-12 grade, se arată în prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), publicată luni.

În zona Banatului, în primele două zile, media maximelor termice va creşte de la 5 la 9 grade, urmând să scadă uşor, la 7 grade, pe 30 ianuarie. În intervalul 31 ianuarie - 5 februarie, media va oscila între 9 şi 12 grade, iar până pe 9 februarie se va situa în jurul a 7 grade. Media temperaturilor minime va fi uşor negativă în intervalul 30 ianuarie - 2 februarie şi la finalul celei de-a doua săptămâni, iar în restul timpului se va situa între 0 şi 4 grade. Precipitaţii slabe se pot semnala zilnic, dar vor avea o probabilitate mai ridicată de apariţie în intervalele 27 - 29 ianuarie şi 31 ianuarie - 3 februarie, când local vor fi moderate cantitativ.



În Crişana, în primele două zile, media maximelor termice va creşte uşor, de la 5 la 7 grade, urmând să revină la 5 grade, pe 29 şi 30 ianuarie. În intervalul 31 ianuarie - 5 februarie, valorile medii diurne vor oscila între 7 şi 10 grade, iar până pe 9 februarie, aceeaşi medie se va situa în jurul a 6 grade. Media temperaturilor minime va fi uşor negativă în intervalul 30 ianuarie-2 februarie şi la finalul celei de-a doua săptămâni, iar în restul timpului se va situa între 0 şi 3 grade. Precipitaţii slabe se pot semnala zilnic, dar vor avea o probabilitate mai ridicată de apariţie în intervalele 27 - 29 ianuarie şi 31 ianuarie - 4 februarie, când local vor fi moderate cantitativ.



În Transilvania, în perioada 27 - 31 ianuarie, media regională a maximelor termice va oscila între 3 şi 6 grade. În intervalul 1 - 5 februarie, valorile vor fi de 6 - 7 grade, iar până pe 9 februarie, aceeaşi medie se va situa în jurul a patru grade. Temperaturile minime se vor menţine negative de-a lungul celor două săptămâni şi se vor situa, în medie, între -5 şi 0 grade. Regimul pluviometric va fi în general deficitar, dar în intervalele 27 - 29 ianuarie şi 31 ianuarie - 3 februarie precipitaţiile vor avea o probabilitate mai ridicată de apariţie şi local vor fi moderate cantitativ.



În Maramureş, între 27 şi 31 ianuarie, media regională a maximelor termice va oscila între 3 şi 5 grade. Ulterior, în intervalul 1 - 5 februarie, valoarea medie va fi în jur de 6 grade, iar până pe 9 februarie, de 4 - 5 grade. Temperaturile minime se vor menţine, în medie, apropiate de zero grade, cu excepţia intervalului 30 ianuarie - 1 februarie şi a ultimelor zile ale celor două săptămâni, când media lor se va situa între -3 şi -1 grad. Precipitaţii slabe se pot semnala zilnic, dar vor avea o probabilitate mai ridicată de apariţie în intervalele 28 - 29 ianuarie şi 31 ianuarie - 4 februarie, când local vor fi moderate cantitativ.



În Moldova, din 27 şi până pe 31 ianuarie, media regională a maximelor termice va fi de 5 - 6 grade, iar în intervalul 1 - 5 februarie va oscila uşor în jurul a 7 grade. Până pe 9 februarie, aceeaşi medie va fi de 4 - 6 grade. Temperaturile minime se vor menţine, în medie, apropiate de zero grade, mai puţin în intervalul 30 ianuarie - 1 februarie şi în ultimele zile ale celor două săptămâni, când media va oscila între -3 grade şi -1 grad Celsius. Regimul pluviometric va fi deficitar, însă în unele zile ale primei săptămâni vor fi posibile precipitaţii slabe.



Pentru regiunea Dobrogei, pe parcursul celor două săptămâni, vremea a se va menţine caldă pentru această perioadă din an, cu temperaturi maxime, în medie, de 7 - 9 grade. În intervalul 1 - 5 februarie se estimează că media temperaturilor maxime va fi uşor mai ridicată şi se va situa în jurul a 10 grade. Media temperaturilor minime va oscila între 1 şi 4 grade, posibil mai scăzută, spre zero grade pe 31 ianuarie şi 9 februarie. Precipitaţiile vor fi posibile la începutul primei săptămâni, dar în general slabe.



În Muntenia, pe parcursul celor două săptămâni, vremea a se va menţine caldă pentru această perioadă din an, cu temperaturi maxime, în medie, de 6 - 9 grade. În intervalul 1 - 5 februarie se estimează că media temperaturilor maxime va fi mai ridicată şi se va situa în jurul a 11 grade. Media temperaturilor minime se va situa între zero şi 3 grade, posibil mai scăzută, în jurul a -2 grade, în intervalele 30 ianuarie - 1 februarie, respectiv 7 - 9 februarie. Regimul pluviometric va fi deficitar, însă în unele zile vor fi posibile precipitaţii în general slabe.



În regiunea Olteniei, pe parcursul celor două săptămâni, vremea a se va menţine caldă pentru această perioadă din an, cu temperaturi maxime, în medie, de 5 - 8 grade. În intervalul 1 - 5 februarie, media temperaturilor maxime va fi mai ridicată şi se va situa în jurul a 10 grade. Pe de altă parte, media temperaturilor minime se va situa între zero şi 3 grade, posibil mai scăzută, în jurul a -2 grade, în intervalele 30 ianuarie - 1 februarie şi 7 - 9 februarie. Precipitaţii, în general slabe cantitativ, vor fi doar în unele zile ale perioadei de referinţă.



La munte, în intervalele 27 - 29 ianuarie şi 1 - 5 februarie, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 1 şi 3 grade, fiind mai ridicată decât în mod normal în această perioadă din an. În celelalte zile ale celor două săptămâni, această medie se va menţine la valori negative, cele mai reci zile urmând a se înregistra pe 29 şi 30 ianuarie. Temperaturile minime se vor situa, în medie, între -6 şi -2 grade, posibil mai scăzută, în jurul a -8 grade, în intervalele 30 ianuarie - 1 februarie şi 7 - 9 februarie. Precipitaţii slabe se pot semnala zilnic, dar vor avea o probabilitate mai ridicată de apariţie în intervalele 27 - 29 ianuarie şi 31 ianuarie - 4 februarie, când local vor fi moderate cantitativ.