Vremea se va încălzi în următoarele zile în aproape toate regiunile, temperaturile maxime urcând până la 8 grade Celsius, în timp ce probabilitatea pentru precipitaţii va fi extrem de redusă pe tot parcursul intervalului, potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie.



În Banat, vremea va debuta cu un regim termic în general caracterizat de valori apropiate de cele climatologic specifice în această perioadă din an, cu o medie a maximelor ce se va situa în jurul valorii de 2 grade Celsius. Din data de 8 ianuarie vremea se va încălzi treptat, iar până la sfârşitul perioadei de referinţă variaţiile termice vor fi nesemnificative, astfel încât se estimează a se înregistra temperaturi maxime cuprinse între 4 şi 8 grade, în medie regională. Temperaturile nocturne vor fi negative de-a lungul celor două săptămâni şi se vor situa în medie între -4 şi -2 grade, mai puţin în primele trei nopţi, când vor tinde spre valori de -8 şi -6 grade Celsius.



Pe tot parcursul intervalului de prognoză, probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi extrem de redusă în această regiune.



În zona Crişanei, primele zile ale intervalului de referinţă vor fi caracterizate de valori ale temperaturii aerului apropiate de cele climatologic specifice în această perioadă din an, cu maxime diurne ce se vor situa în medie în jurul a 2 grade. După data de 8 ianuarie se estimează o creştere a temperaturii aerului, spre valori de 7 grade în data de 10 ianuarie, iar până la sfârşitul intervalului de referinţă variaţiile termice vor fi nesemnificative, cu maxime de 4 - 6 grade, în medie regională. Temperaturile minime vor fi negative de-a lungul celor două săptămâni şi se vor situa în medie între -4 şi -2 grade, mai puţin în primele trei nopţi când vor tinde spre medii de -8 şi -6 grade Celsius. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi extrem de redusă pe tot parcursul intervalului de referinţă.



În Transilvania, valorile termice, deşi cu uşoare variaţii, se vor situa în jurul celor climatologic specifice în această perioadă din an, cu maxime cuprinse între 0 şi 5 grade, în medie regională. Temperaturile nocturne vor fi negative pe tot parcursul intervalului de referinţă şi se vor situa în medie între -8 şi -4 grade, exceptând primele trei nopţi, când acestea se vor situa sub pragul de ger, în medie între -12 şi -10 grade Celsius.De-a lungul celor două săptămâni de prognoză regimul pluviometric va fi deficitar.



Valorile de temperatură vor avea uşoare variaţii de la o zi la alta în zona Maramureşului, dar în mare parte din intervalul de referinţă se vor situa în jurul celor climatologic specifice în această perioadă din an, cu maxime, în medie, de 1 - 5 grade Celsius. Temperaturile minime vor fi negative pe tot parcursul perioadei de prognoză şi se vor situa în medie între -6 şi -2 grade, exceptând primele trei nopţi, când acestea vor fi în medie de -9 şi -7 grade Celsius. În intervalul 8-11 ianuarie trecător vor fi condiţii pentru precipitaţii slabe, iar în rest regimul pluviometric va fi deficitar.



În Moldova, media maximelor termice se va situa în jurul valorii de 0 grade la începutul perioadei, dar din data de 8 ianuarie se estimează o creştere a temperaturii aerului, spre valori medii diurne de 6 grade în data de 10 ianuarie, iar până la sfârşitul intervalului de referinţă variaţiile termice vor fi nesemnificative, cu medii ale maximelor de 3 - 5 grade Celsius. Temperaturile minime vor fi negative de-a lungul celor două săptămâni şi se vor situa în medie între -6 şi -2 grade, mai puţin în primele trei nopţi, când vor fi spre medii de -7 şi -6 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi extrem de redusă pe tot parcursul intervalului.



În Dobrogea, intervalul de prognoză va debuta cu un regim termic caracterizat de valori ce se vor situa, în general, în jurul celor normale pentru această dată, cu medii ale maximelor de 0 - 3 grade şi ale minimelor de -5 şi -3 grade Celsius. Ulterior vremea se va încălzi treptat şi până în data de 11 ianuarie, mediile diurne vor ajunge în jurul valorii de 7 grade, iar cele nocturne spre 0 - 2 grade Celsius. Până la sfârşitul perioadei de referinţă, variaţiile termice vor fi nesemnificative, astfel încât se estimează a se înregistra medii ale maximelor între 3 şi 6 grade şi ale minimelor între -3 şi 0 grade Celsius.Trecător vor fi condiţii pentru precipitaţii slabe.



În zona Munteniei, valorile termice se vor situa în general în jurul mediilor multianuale. Mediile temperaturilor maxime vor creşte de la 1 - 3 grade în prima zi, până la 7 - 9 grade în 11 ianuarie, iar cele nocturne de la -8 şi -6 grade Celsius, spre -3 şi -1 grad în aceeaşi perioadă. În continuare, variaţiile termice vor fi nesemnificative până la sfârşitul intervalului de prognoză, astfel că mediile maximelor se vor situa între 4 şi 6 grade şi mediile minimelor între -5 şi -3 grade Celsius. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi redusă.



În Oltenia, regimul termic diurn va fi în creştere de la valori medii de 3 - 4 grade Celsius în prima zi de prognoză, până la medii de 7 - 9 grade în 10 şi 11 ianuarie. După o uşoară scădere în data de 12 ianuarie, variaţiile termice diurne vor fi nesemnificative până la sfârşitul intervalului de prognoză şi se vor situa între 5 şi 7 grade, în medie regională. Valorile termice nocturne se vor situa uşor sub cele climatologic specifice în această perioadă din an în primele trei nopţi, apoi vor fi în creştere, de la medii de -8 şi -6 până la -3 şi 0 grade în 11 ianuarie. În continuare regimul termic nocturn nu va avea oscilaţii importante. Regimul pluviometric va fi deficitar pe tot parcursul celor două săptămâni de prognoză.



În zonele montane, valorile termice diurne vor fi în creştere, de la -8 grade în prima zi a intervalului de referinţă, până spre 4 grade în ziua de 10 ianuarie. În restul intervalului de prognoză, maximele, deşi cu uşoare variaţii, vor fi cuprinse între 0 şi 2 grade, în medie regională. Temperaturile nocturne vor fi negative pe tot parcursul intervalului de referinţă şi se vor situa în medie între -7 şi -4 grade, exceptând primele trei nopţi, când acestea se vor situa şi sub pragul de ger, în medie între -12 şi -8 grade. Trecător vor fi condiţii pentru precipitaţii în prima zi şi în intervalul 9-12 ianuarie, în rest regimul pluviometric va fi deficitar.



Estimările sunt realizate folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.

AGERPRES