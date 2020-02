5 moduri de a reduce stresul financiar

Stresul este considerat de Organizația Internațională a Muncii ca principala boală a secolului 21. O componentă importantă a acestuia o reprezintă stresul financiar, pentru că relația pe care o avem cu banii este una dintre cele mai importante relații din viața noastră și, din păcate, cel mai adesea e guvernată de frici. Ne temem de datorii, ne temem că nu câștigăm suficient, ne temem de cheltuielile necesare pentru a crește copii și chiar de căsătoria cu cineva care nu are o stare financiară bună. Un studiu realizat de GFK pe 27.000 de persoane din 22 de țări arată că banii se află pe primul loc în clasamentul grijilor în momentul de față.

Specialiștii spun că dacă ne-am reduce temerile financiare, ne-am putea concentra mai bine pe domeniile mai importante din viața noastră și, paradoxal, am ajunge să fim și mai mulțumiți din punct de vedere al banilor pe care îi câștigăm. Există câteva puncte concrete prin care ne putem reduce stresul financiar.

Crearea unui buget

Sigur, la prima vedere poate să pară ca o sursă suplimentară de stres, dar un astfel de buget ne ajută să ne controlăm finanțele proprii. Un buget ne permite să decidem când cheltuim și pe ce cheltuim banii. Știm care sunt cheltuielile obligatorii (facturi, rate, aprovizionare) și ce ne putem permite din ceea ce rămâne. Primele câteva luni de planificare sunt de obicei cele mai dificile, dar odată ce ne stabilim niște rutine, lucrurile devin mai simple. Se reduc și cheltuielile, și timpul petrecut făcându-ne griji pentru bani. Un studiu făcut de profesorul Thomas Gilovich, de la Univesitatea Cornell, arată că fericirea vine din cheltuirea banilor pe experiențe, nu pe lucruri. Sunt cheltuieli pe care le putem tăia destul de ușor - ne putem lua masa de prânz la pachet de acasă, în loc să mâncăm la cantine sau să comandăm. Putem merge la serviciu cu mijloacele de transport în comun, în loc de mașină, iar banii economisiți să îi folosim pentru vacanțe, de exemplu.

Stabiliți un fond de urgențe

Că e vorba despre reparații la mașină sau cine știe ce altă cheltuială neprevăzută, e bine să avem la dispoziție o sumă de bani la care să putem apela. Ea nu apare peste noapte. Sigur, sunt studii care spun că e bine să ai un fond care să acopere cheltuielile de trai pe o perioadă de 3 până la 6 luni, dar dacă începem cu pași mici, vom reuși într-o perioadă destul de scurtă să avem o sumă pregătită. Poate să pară dificil, mai ales dacă facem parte din categoria celor care se străduiesc cu greu să își drămuiască banii de la o lună la alta, dar putem începe cu sume mici. Alte surse pentru acest fond de urgență pot veni din vânzarea lucrurilor pe care nu le mai folosim. O metodă cu atât mai simplă în zilele noastre, cu cât există o grămadă de site-uri, grupuri pe rețelele sociale unde se pot vinde haine sau obiecte pe care nu le folosim. Câștigul, aici, este și spațiul pe care îl obținem în casă, dacă nu ne mai aglomerăm cu vechiul cărucior al copilului sau cu 400 de roboți de bucătărie.

Cereți ajutor din afară

În zilele noastre există cursuri de manangement de bază al abanilor proprii și de investiții, coach-i specializați în problemele financiare și cu siguranță și site-uri care ne pot ajuta. În plus, pentru bugetul de mai devreme există aplicații pe telefoanele mobile, care ne țin cheltuielile și veniturile la zi. Un planner financiar ne poate ajuta și să ne construim un sistem de economii pe termen lung și chiar o strategie de investiții. Poate să pară o utopie - la ce ne-ar trebui asta când abia supraviețuim -, dar funcționează cam ca în cazul dietelor alimentare. Când conștientizăm pe câte nimicuri cheltuim de fapt, ne dăm seama și cât am putea economisi.

Stabiliți ce puteți schimba

Dacă aveți probleme financiare, poate fi vorba despre probleme legate de venituri, de cheltuieli sau o combinație a celor două. Dacă știți că nu câștigați suficient încât să vă puteți plăti facturile curente, puteți să decideți ce faceți mai departe. De exemplu, să vă întoarceți la școală pentru a vă califica pentru un job mai bine plătit. Dacă problema o reprezintă cheltuielile și dacă vorbim despre o dependență, ei bine, și pentru asta există o soluție. Există organizații similare cu cele ale dependenților de substanțe, care ne pot ajuta să schimbăm lucrurile.

Urmăriți-vă propriul progres

Chiar dacă asta nu pare o soluție a problemelor financiare, urmărirea și conștientizarea progreselor făcute reprezintă un mare câștig în reducerea stresului de fiecare zi. Găsirea aspectelor pozitive, de asemenea.

Sigur, toate aceste metode pot fi adaptate situației fiecăruia dintre noi. Important este însă să reușim să reducem stresul, pentru că vom fi nu doar mai relaxați, ci și mai sănătoși. Dacă hormonul stresului, cortizolul, este crescut cronic, duce la creșterea riscului de obezitate, sindrom metabolic, diabet de tip doi și tensiune mărită.