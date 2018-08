Ediția a treia a Bucharest Craft Beer Festival are loc la Verde Stop în perioada 31 august - 2 septembrie. În ediția din 2018 veţi putea experimenta o varietate de beri craft și să aflați despre diferitele stiluri de bere artizanală, fiecare cu gusturile şi aromele sale unice. Vor fi zeci de sortimente de bere craft din România, dar și de peste hotare. Festivalul propune și diverse tipuri de cidru artizanal și mâncăruri delicioase, care se vor potrivi de minune licorilor artizanale. B.U.G. Mafia, Coma, FiRMA, The Mono Jacks, Jurjak, The Details și DayDay sunt trupele care vor urca pe scenă, iar Alt Om şi Not So Common DJ vor fi DJ-ii Bucharest Craft Beer Festival 2018.