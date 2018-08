33 de amenzi de circulatie in doar patru ore!

Ajuns in concediu la Dubai, un turist britanic a inchiriat o masina si, nestiind probabil regulile locale de circulatie, a primit 33 de amenzi pentru depasire de viteza in doar patru ore.

In varsta de 25 de ani, barbatul a inchiriat un Lamborghini Huracan imediat ce a ajuns la destinatie. Pentru doua zile, el a platit 1650 de dolari.

A doua zi, compania de la care tanarul a luat masina, a inceput sa primeasca instiintari de la politie despre 33 de amenzi de circulatie. S-a constatat ca in decurs de numai patru ore, britanicul a condus cu viteze cuprinse intre 126 de kilometri pe ora si 230 km/h.

Aceste abateri de la reguli au fost inregistrate de 33 de radare. Mare parte dintre aceste incalcari s-au produs in interval de cateva minute, iar doua la fiecare 60 de secunde.

Suma totala pe care tanarul ar trebui sa plateasca pentru ca a apasat prea mult acceleratie depaseste 19.000 de dolari. Alte 27.500 vor trebui achitate pentru a scoate Lamborghini din custodia politiei.

In Dubai, viteza maxima de rulare este de 25 km/h pe drumurile in lucru, de 40 km/h in zonele rezidentiale, 60 sau 80 km/h pe strazile orasului, 100 km/h pe sosele dintre localitati si de 160 km/h pe autostrazile din afara orasului.