Agenția TUI Travel se întoarce în România, cu un nou partener

Piața românească de turism a devenit un deziderat pentru marile agenții din lume, după creșterile succesive înregistrate în ultimii trei ani. TUI Group, cel mai mare tour operator din lume, va fi reprezentat în România de Christian Tour, agenția poziționată pe primul loc în topul volumului de vânzări. Revenirea în forță a brandul TUI TravelCenter, ce aparține TUI Group, este semn bun pentru țara noastră, iar decizia a fost luată după ce a crescut foarte mult numărul vacanțelor cumpărate în regim „early booking”, demonstrând maturizarea pieței.

Cel mai mare grup de turism la nivel mondial urmează să deschidă zeci de agenții în întreaga țară, astfel încât turiștii români să aibă acces la produsele din portofoliul tour operatorului german. Franciza TUI va activa în țara noastră sub brandul TUI TravelCenter și va avea sedii proprii, care vor funcționa în paralel cu agențiile Christian Tour. TUI TravelCenter va fi o rețea de agenții full-service, care va oferi cazări, transport (terestru și aerian), activități la destinație, pachete turistice, tururi, croaziere, vacanțe exotice și city break-uri. Noua companie va opera propriile zboruri charter către destinații populare de vacanță în rândul turiștilor români, precum Grecia, Turcia și Spania, zboruri care vor fi la pachet cu cazări în hoteluri din întreaga lume, printre care și cele aflate sub brandul propriu.

Marketplace

În același timp, TUI TravelCenter va funcționa ca marketplace pentru piața locală, ceea ce înseamnă că va revinde produsele turistice ale tuturor tour operatorilor români. Agenția le va oferi turiștilor români propriile produse turistice, punând accent pe pachete premium, destinații exotice și produse de nișă. De asemenea, grupul va avea un produs personalizat și exclusiv de zbor charter. „Suntem foarte fericiți și mândri că am reușit să ne asociem cu Christian Tour, ceea ce reprezintă un pas mare. Ca piață în creștere, România este foarte importantă pentru acest grup, care oferă un portofoliu bogat călătorilor români, de la pachete low-budget până la călătorii de lux. Cu noul nostru partener, suntem convinși că ne vom continua creșterea în România”, a declarat într-o conferință de presă, la București, Michael Lettner, TUI Head of Sales CEE. Investiția de început este de peste 1,5 milioane de euro în primul an de operare și de peste 5 milioane de euro în următorii cinci ani. „În primul an de operare, vor fi deschise 15 agenții TUI TravelCenter, care vor acoperi 13 dintre cele mai mari orașe ale țării, precum București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Arad, Brașov ș.a. Toate sediile vor funcționa sub brandul TUI TravelCenter și vor beneficia de o poziționare centrală în orașe. De asemenea, angajații din România vor participa la traininguri în Austria cu profesioniști din cadrul TUI Austria”, a precizat Cristian Pandel, CEO Christian Tour.

Ca focus, destinațiile pe care TUI TravelCenter va pune accentul pe piața românească sunt și unele dintre cele mai populare în rândul turiștilor români: Austria, Grecia, Turcia, Spania, Egipt - în categoria destinațiilor „medium haul”, și Maldive, Thailanda, Mexic, Republica Dominicană, Tanzania, ca destinații „long haul”.