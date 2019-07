Antalya, destinaţia vedetă şi în această vară

Românii aleg marea, soarele şi confortul. Dacă pe litoralul românesc, primele locuri ocupate sunt la hotelurile de patru şi cinci stele, în regim all inclusive, pentru destinaţiile externe, cele mai multe zboruri charter din acest sezon estival sunt spre Antalya. Peste 25.000 de români merg anul acesta în vacanţă în Turcia, cu zboruri charter sau cu transport individual.

Unul dintre cei mai importanţi touroperatori din România, care vinde şi cel mai mare număr de vacanţe spre Antalya, în ultimii ani, anunţă un nou record: numărul curselor charter săptămânale din oferta turoperatorului Paralela 45 au crescut la 19 de la 12, câte erau anul trecut. Charterele spre Antalya, principala destinaţie de vacanţă, sunt operate anul acesta din 10 oraşe, un număr dublu faţă de vara trecută, noutăţile fiind Oradea, Arad, Suceava, Bacău şi Baia Mare, alături de Bucureşti, Cluj-Napoca, Timisoara, Iaşi, Târgu Mureş. “Aproape că nu mai este oraş mare din România cu aeroport de unde să nu plece un charter spre Antalya, care va fi şi anul acesta destinaţia verii. Produsul turistic oferit de turci este ce işi doresc românii pentru vacanţa lor. E lux de masă cu servicii ireproşabile la hotel, relaxare, mâncare şi băuturi pentru toate gusturile, divertisment pentru copii şi adulţi“, declară Alin Burcea, CEO Paralela 45.

Pe lângă cursele spre Antalya, pentru al doilea an consecutiv, turiştii care aleg Alanya sau Side ca destinaţie de vacanţă pot ajunge în Alanya cu o cursă charter Paralela 45 de la Bucureşti. Din calculele turoperatorului, peste 18.000 de turişti aleg pachetele de vacanţă cu avionul, all inclusive sau ultra all inclusive la hoteluri de patru şi cinci stele, la un buget de cel putin 1.161 de euro/familie de doi adulţi şi doi copii. Cele mai căutate sunt hotelurile cu locuri de joacă, piscine, tobogane, discotecă, ateliere creative pentru copii şi meniuri speciale. Adulţii le aleg pentru centrele spa, unde folosesc sauna, baia turcească, tratamente corporale ori faciale, şi magazinele din lobby-urile hotelurilor. Vara acesta, copiii au gratuitate la zborurile spre Antalya, indiferent de vârstă, dar şi la cazare, în funcţie de hotel.

Pentru perioada următoare, o serie de oferte de vacanţă în Turcia au reducere de până la 35%. Astfel, un pachet pentru doi adulţi şi doi copii poate costa de la 1.346 de euro/hotel de cinci stele în Alanya sau 1.444 de euro/hotel de cinci stele în Antalya, cu plecare din Bucuresti, de la 1.442 de euro/familie cu plecare din Cluj-Napoca, 1.390 de euro/familie cu plecare din Oradea sau 1.161 de euro/familie, cu plecare din Arad.

Alţi 7.000 de turişti preferă transportul individual pentru vacanţe atât în Antalya, cât şi în zona Bodrum (Didim, Kusadasi, Marmaris), unde cazarea costă de la 21 de euro/camera/noapte.